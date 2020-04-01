شكرا لقرائتكم خبر عن دول المنطقة.. إصابات جديدة وحالات تعافٍ واطمئنان للإجراءات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة، تونس، بغداد، بيروت:

”الخليج 365”، وكالات

أسهمت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول المنطقة بشكل كبير في إبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، فيما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الُثلاثاء، إن إجراءات مكافحة الفيروس في بلاده تدعو إلى الاطمئنان، بينما أعلنت السعودية عن 110 إصابات جديدة ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 1563، مؤكدة تعافي 50 حالة وتسجيل حالتي وفاة لمقيمين، وقررت السلطات فرض غرامة تصل الى مليون ريال للمتلاعبين بأسعار السلع.

دعا وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بنتن، دول العالم إلى التريث في إبرام عقود الحج.

وأكد الوزير في تصريحات لقناة «الإخبارية» السعودية من أمام الكعبة المشرفة أنه تمت إعادة المبالغ لمن حصل على تأشيرات العمرة ولم يعتمر.

وأشار إلى أن المتواجدين في فنادق العزل الصحي يتمتعون بصحة جيدة، مؤكداً أن المملكة تقدم الرعاية ل1200 معتمر لم يستطيعوا العودة لبلدانهم.وأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح، صباح أمس، شفاء حالة واحدة من كورونا لمواطنة ليصل مجموع من أعلن شفاؤهم إلى 73 حالة.

وأعلنت الكويت، أمس، تسجيل 23 إصابة جديدة ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 289 .

بدورها، أعلنت البحرين، أمس تسجيل 52 إصابة بالفيروس ليرتفع بذلك عدد الإصابات الى 268.

كما أعلنت سلطنة عُمان، أمس، تسجيل 13 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 192 إصابة، معلنة تعافي 34 حالة.

وأعلنت السلطات العمانية ،اعفاء موظفي الحكومة من الحضور الى مقار العمل بدءا من اليوم الأربعاء.

من جهته، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إجراءات مكافحة كورونا في مصر تدعو إلى الاطمئنان، في وقت وضعت السلطات قرية «الهياتم» التابعة للمحلة بمحافظة الغربية، تحت الحجر الصحي بعد اكتشاف 8 إصابات بالفيروس، كما تم إلزام كافة المواطنين بالعزل المنزلي.

وأعلنت مصر ،أمس ،تسجيل 54 إصابة جديدة و5 وفيات وارتفاع حالات الشفاء إلى 157 حالة .وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر، أمس إن الحكومة أرسلت عقار «هيدروكسي كلوركوين» المستخدم في علاج «كورونا» إلى 7 دول عربية.

وواصلت القوات المسلحة بمشاركة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله توزيع مساعدات غذائية في محافظة إربد، فيما تم إخلاء الدفعة الثانية من القادمين من الخارج وتم فتح الحدود البرية استثنائياً مع فلسطين ، في وقت تم تسجيل 9 إصابات جديدة.

وأطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مناشدة ب 27 مليون دولار للمساعدة في منع انتشار كورونا في الأردن.وفي لبنان، ارتفع عدد المصابين إلى 463 مع تسجيل 17 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة.

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وعقد مجلس الوزراء جلسة أمس لبحث المستجدات الناتجة عن إعلان التعبئة العامة، والاقتراحات المتعلقة باللبنانيين الموجودين خارج البلاد، حيث أقرّ آلية لعودتهم ، كما أقر 400 ألف ليرة إعانة مالية لكل أسرة محتاجة.

وأعلن المغرب، ارتفاع حالات الاصابة بكورونا الى 574 حالة، بعد تسجيل 18 إصابة جديدة، فيما تم تسجيل حالة شفاء واحدة.

تونس تفرج عن 1420 سجيناً

قال بيان رئاسي إن الرئيس التونسي قيس سعيد أمر، أمس، بالإفراج عن 1420 سجيناً في عفو أصدره بسبب الخوف من انتقال عدوى كورونا الى السجون.

تبون ينعى جراحاً شهيراً

نعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الجراح الشهير أحمد مهدي الذي كان في الخط الأول بمواجهة وباء كورونا في البلاد. وأعلنت الجزائر، أمس تسجيل 9 حالات وفاة و132 اصابة جديدة بالفيروس ليرتفع اجمالي الوفيات الى 44 والإصابات الى 716 حالة ،فيما تماثلت تسع حالات للشفاء.

موريتانيا تسجل أول وفاة بالفيروس

وأعلنت موريتانيا،الاثنين،تسجيل أول حالة وفاة بكورونا، لسيّدة أربعينية قدمت من فرنسا.

وارتفع عدد المصابين بكورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 117 حالة بعد تسجيل حالتين جديتين أمس واحدة في الضفة الغربية والأخرى في قطاع غزة.

تمديد الحظر في كردستان

مددت سلطات إقليم كردستان بالعراق حظر التجول حتى العاشر من إبريل ،فيما أعلن العراق،أمس ، تسجيل 4 وفيات بكورونا و65 إصابة جديدة،وإصابة واحدة في كردستان.

وأعلن السودان، أمس ارتفاع حالات الإصابة بكورونا الى سبع إصابات بعد تسجيل إصابة جديدة.

حضرموت تعزز إجراءاتها

بدورها، أعلنت محافظة حضرموت اليمنية، أمس فرض حظر التجوال في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية ابتداءً من بعد غد الجمعة، لمواجهة كورونا.