شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يسقط 4 «مسيرات» تركيـة في سماء طرابلـس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس الثلاثاء، إسقاط طائرتين تركيتين مسيرتين بعد إقلاعهما من قاعدة معيتيقة، ما يرفع إجمالي عدد الطائرات التي أسقطها الجيش إلي 4 مسيرات خلال ساعات قليلة، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، عن إطلاق عملية «إيريني» وهي مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط تهدف إلى إنفاذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وقال عقيلة الصابر، المسؤول الإعلامي بقوة عمليات إجدابيا التابعة للجيش الليبي، إن منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة العربية الليبية استهدفت طائرتين تابعتين للميليشيات.

وتابع الصابر، في تصريح ل «العين الإخبارية»، أن الطائرتين كانتا قد أقلعتا من قاعدة معيتيقة العسكرية وتم إسقاطهما في محيط «قصر بن غشير» جنوبي العاصمة طرابلس.

وكانت مصادر عسكرية ليبية، قد كشفت فجر أمس، عن أن قوات الجيش أسقطت ثاني طائرة مسيرة تركية للميليشيات.

وقالت المصادر، إن الطائرة من نوع «بيرقدار»، مشيرة إلى أنه تم إسقاطها بينما كانت تحاول استهداف مواقع للجيش الليبي بمنطقة الكسارات غربي مدينة طرابلس.

وأعلن الجيش الليبي، منتصف ليل الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة تركية عقب استهدافها من قبل منصات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الليبية.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، عن إطلاق عملية «إيريني» وهي مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط تهدف إلى إنفاذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

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وتبدأ العملية الجديدة، «إيريني» وهي كلمة يونانية تعني «السلام» - اليوم الأربعاء وتستمر لمدة عام.

بدوره، قال المجلس الأوروبي إن المهمة الأساسية للعملية تتمثل في «إنفاذ حظر الأمم المتحدة على الأسلحة من خلال استخدام الأصول الجوية والبحرية والأقمار الاصطناعية».

وأضاف في بيان «على وجه الخصوص ستكون المهمة قادرة على إجراء عمليات تفتيش للسفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا يشتبه في أنها تحمل أسلحة أو مواد ذات صلة من ليبيا وإليها».

كما ستجمع المهمة معلومات حول تهريب الوقود والنفط بشكل غير قانوني من ليبيا، وتساعد في تدعيم خفر السواحل الليبي، بما في ذلك من خلال تدريب أفراده.

من جانبه، قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن «إيريني» ليست حلاً سحرياً للأزمة الليبية.

إلا أنه أعرب في مؤتمر صحفي عن أمله في أن تسهم العملية بفتح المجال أمام خطوات أخرى.

وعبر بوريل عن أسفه لاستمرار القتال في ليبيا، رغم نداءات المنظمات الدولية لوقف إطلاق النار والتركيز على مواجهة فيروس «كورونا»، منوها بأن الاتحاد الأوروبي عليه البحث عن حل للوضع الليبي.

وأوضح أن البعثة المنفذة للعملية ستمتلك إمكانية بحرية وجوية، كما تتمتع بقدرات على استخدام معطيات الأقمار الصناعية لمراقبة حركة التهريب على طول الساحل الليبي، مكملاً: «لكن العملية لا تمتلك قدرات برية لمراقبة الوضع على الحدود المصرية - الليبية». (وكالات)