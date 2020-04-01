شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق بـ5 مليارات يورو لإنقاذ كرة القدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إنشاء صندوق بقيمة 5 مليارات يورو لإنقاذ كرة القدم من الإفلاس بعد تعليق نشاط المسابقات في العالم بسبب فيروس كورونا، وتبلغ مساهمة فيفا في الصندوق 2.7 مليار يورو فيما سيتم جمع بقية المبلغ من مساهمات الاتحادات القارية والقنوات التلفزيونية والشركات الراعية، وتقوم المبادرة على أن ينتفع بهذا الصندوق جميع المحتاجين من أسرة كرة القدم في العالم، مع الالتزام بسداد هذه الأموال عقب استئناف النشاط وخلال عدة سنوات.
إلى ذلك، أصدر «فيفا»، أمس، تعديلات جديدة على لوائحة الخاصة بعقود اللاعبين، بعد تأجيل كافة الدوريات العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا، وقرر الاتحاد الدولي تمديد عقود اللاعبين حتى الموعد الجديد لنهاية الموسم، وتأجيل تفعيل العقود الجديدة لتبدأ مع الموعد الجديد لانطلاق الموسم المقبل. وفي حالة تداخل الموسم، وعدم اتفاق الناديين على موقف اللاعب، تُمنح الأولوية للنادي السابق لإكمال موسمه مع فريقه الأصلي، لضمان نزاهة الدوري المحلي
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