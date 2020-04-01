تقـدم مستمـر للجيـش اليمنـي بيـن مـأرب وصـرواح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنعاء: ”الخليج 365”

أعلن الجيش الوطني اليمني عن تحقيق قواته، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، تقدماً جديداً، أمس الثلاثاء، في جبهة صرواح بين محافظتي صنعاء ومأرب، وسط انهيار كبير في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية، التي فقدت أيضاً مواقع جديدة في باقم بمحافظة صعدة، تمكن الجيش من استعادتها وتحريرها.

وحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، فإن الجيش الوطني تمكن من تحرير عدد من المواقع المهمة في جبهة صرواح وصولاً إلى مشارف سوق صرواح، مشيراً إلى سقوط العديد من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح. وأضاف المركز «أن التقدّم جاء بالتزامن مع معارك أخرى يخوضها الجيش في منطقتي المشجح وهيلان غربي مأرب». وأكد المركز الإعلامي أن طيران تحالف دعم الشرعية ومدفعية الجيش الوطني، كان لهما دور كبير في تدمير مواقع وتجمعات وتعزيزات للميليشيات، وألحقت بها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

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وأوضح أن مدفعية الجيش الوطني وطيران تحالف دعم الشرعية، دكت مواقع وتجمعات وآليات تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة صرواح غرب محافظة مأرب.

وبالتزامن، استهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات تجمعات وآليات تتبع الميليشيات الحوثية، بينها مركبات محملة بتعزيزات بشرية وأدت الغارات إلى تدميرها ومقتل جميع من كانوا على متنها. في الأثناء، كشفت مصادر قبلية بمحافظة صنعاء عن تعزيزات حوثية كبيرة دفعت بها ميليشيات الحوثي، قبل يومين، إلى جبهة «صرواح» للمشاركة في القتال ضد قوات الجيش والقبائل المساندة. وأكدت المصادر ل«الخليج» أن التعزيزات الحوثية انطلقت من مديرية «أرحب» بقيادة «محمد الحباري» بالتزامن مع توجه تعزيزات مماثلة من منطقة «مسورة» بمديرية «نهم» بقيادة شقيق القيادي بالجماعة «نايف الأعوج»، مشيرة إلى أن مجاميع من المقاتلين تم حشدها من قبل الميليشيات من منطقة «بني حشيش» بقيادة المدعو «محمد رسام أبو مالك». وفي سياق متصل، أعلن الجيش الوطني اليمني عن تمكن قواته في محور علب، بدعم وإسناد مدفعية تحالف دعم الشرعية باليمن، أمس الثلاثاء، من تحرير مناطق جديدة في مديرية باقم بمحافظة صعدة، في هجوم واسع على مواقع ميليشيات الحوثي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن قائد محور علب اللواء ياسر مجلي «أن قوات الجيش الوطني بمحور علب نفذت عملية هجوم واسعة على مواقع لميليشيات الحوثي في مديرية باقم، وتم السيطرة على بعض المواقع في منطقة «الجروف» المطلة على الخط الدولي وتثبيت كافة مواقع «تبة نايف». وأضاف اللواء مجلي: أن الجيش الوطني استطاع تدمير العتاد العسكري التي كانت تستخدمه الميليشيات في عملياتها العسكرية ضد مواقع الجيش الوطني في «آل زماح».