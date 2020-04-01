شكرا لقرائتكم خبر عن «معرض 421» يطلق سلسلة برامج عبر الإنترنت والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
أعلن «معرض421»، عن إطلاق سلسلة من البرامج والتجارب الافتراضية التي تضم مجموعة من الفيديوهات التعليمية، والنشرات الصوتية «بودكاست»، وقراءات الكتب والمحادثات المجتمعية وجولات افتراضية داخل المعرض، وذلك بهدف إشراك المجتمع في أنشطة المعرض الفنية والثقافية المتنوعة.
وأطلق معرض421 في 25 مارس الماضي، أولى النشرات الصوتية «بودكاست»، تحت عنوان: «الفن والفنانون في الأوقات العصيبة»، والتي سلطت الضوء على التحديات الحالية التي تواجهها الفنون على المستوى المحلي، وكيفية التغلب عليها من خلال مجموعة من الأساليب المتنوعة التي تسهم في إحياء الفنون في ظل هذه الظروف الصعبة. وتتوفر النشرة على موقع المعرض وتطبيق «سبوتيفاي»، كما ستتوفر على كافة منصات المعرض الرقمية قريباً.
وفي هذا السياق، قال فيصل الحسن مدير«421»: «إن مهمة المعرض الأساسية تكمن في نشر الثقافة ومشاركة الخبرات الإبداعية في مجالات الفنون المتنوعة، وتهدف هذه المبادرة إلى توفير منصة متكاملة لمحبي الفنون لمساعدتهم على صقل مواهبهم من خلال العديد من الأنشطة الرقمية التفاعلية التي تطبق خلال فترات التباعد الاجتماعي المفروضة حالياً».
وأضاف الحسن: «نسعى من خلال توفير هذه الأنشطة الافتراضية إلى تمكين المبتكرين والفنانين المحليين من تطوير مهاراتهم الفنية، والتواصل مع غيرهم من المبدعين لتعلم طرق وفنون مبتكرة وجديدة».
وتشمل الأنشطة التي ينظمها «421» مجموعة من الجولات الافتراضية، حيث سيبدأ بث نشرة عن معرض «التأرجح: سياقات عبثية» التي تقدمها الفنانة منيرة الصايغ والفنان التشكيلي هاشل اللمكي لمناقشة مواضيع خاصة بالمعرض، في حين سيناقش مرتضى فالي في الخامس من إبريل أهمية معرض «الكسارة» الذي جرى تنظيمه في «معرض421» والمستوحى من دور التجارة البحرية التاريخي والمستمر في تطور المدن.
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