وفيات الولايات المتحدة تتجاوز الصين.. وبكين تعزز رصيدها الصفري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطّى عدد الوفيّات الناجمة عن وباء (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، ثلاثة آلاف، بينما ارتفع عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس إلى أكثر من 163 ألفاً، وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، وفاة أول جندي في الخدمة جراء الفيروس، وفي نيويورك التي وصلت فيها حصيلة الوفيات إلى 332، أعلن حاكم الولاية إصابة شقيقه بالفيروس، في حين يسعى المسؤولون لبناء 341 مشفى مؤقتاً لاستيعاب الآلاف من حالات الإصابة اليومية.

وفي المقابل حافظت الصين على رصيدها الصفري من الإصابات المحلية، وأعلنت لجنة الصحة الوطنية أنه لم يتم تسجيل أي إصابات محلية جديدة. وأضافت أن عدد الإصابات في البر الرئيسي بلغ 48 إصابة من قادمين من الخارج، مشيرة إلى شفاء أكثر من 76 ألف مصاب ومغادرتهم المشافي.

ووقفت إيطاليا دقيقة صمت، ونكست أعلامها حداداً على ضحايا الفيروس. وقالت رئيسة بلدية روما فرجينيا راغي، بعد الوقوف دقيقة صمت ظهراً، إن الفيروس «مُصاب ألمَّ بالبلاد بأسرها... معاً سنتجاوزه». ونكست مدينة الفاتيكان بالمثل أعلامها الصفراء والبيضاء تضامناً مع بقية إيطاليا. كما نكست السفارة الإيطالية في موسكوالعلم الوطني حداداً على الضحايا في جميع أنحاء العالم. وأفاد مسؤول صحي إيطالي باستمرار انحسار وتيرة الإصابات الجديدة في منطقة لومبارديا الأكثر تضرراً، مع تسجيل 381 وفاة جديدة بالعدوى.

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وأشارت تقارير صحفية، إلى أن معدل انتشار فيروس «كورونا» المستجد في إيطاليا بدأ بالتراجع بعد وصوله إلى مرحلة الذروة خلال الأسابيع الماضية. وقال مدير الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، «أملنا الشديد هو أن إيطاليا وإسبانيا تقتربان من ذروتها، وأن عمليات الإغلاق الأوروبية التي بدأت منذ عدة أسابيع ستؤتي ثمارها».

وتوفيت فتاة بلجيكية عمرها 12 عاماً بعد إصابتها بالعدوى، وذكرت وسائل إعلام محلية أنها أصغر ضحية للمرض في أوروبا. وقال خبير الفيروسات إيمانويل آندريه في مؤتمر صحفي يومي عن تفشي الفيروس، «إنه حدث نادر لكنه يمزقنا». واستمرت في فرنسا عمليات نقل المصابين إلى ألمانيا للتخفيف عن كاهل المعالجين في شرق البلاد، في حين ذكرت مصادر بأن مطار أورلي الدولي بباريس أغلق أبوابه كلياً أمس الثلاثاء، لأول مرة في تاريخه منذ افتتاحه عام 1961. وأعلنت ألمانيا ارتفاع حالات الإصابة إلى 61913 حالة بعد تسجيل نحو خمسة آلاف إصابة جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 583 حالة. كما سجلت إسبانيا 849 وفاة في 24 ساعة، في رقم قياسي جديد في البلاد منذ بداية انتشار الوباء، بعد تراجع ضئيل أول أمس الاثنين، وفق ما أعلنت السلطات. وقال وزير الدفاع المدني في نيوزيلندا بيني هناري في بيان، إن السلطات ستمدد حالة الطوارئ الوطنية سبعة أيام أخرى؛ للمساعدة في وقف انتشار الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية عن اقتراب البلاد من ذروة الإصابات، حيث تم تسجيل 500 إصابة جديدة بالفيروس. وقال كبير اختصاصي الأوبئة في وزارة الصحة الروسية نيكولاي بريكو، «إن روسيا تقترب من رقم حاسم، وعدد المرضى قد يزداد لبعض الوقت». وأضاف بريكو أن «عدد الحالات الجديدة لعدوى الفيروس التاجي سيزداد على الأرجح خلال الأيام القليلة المقبلة، ثم سينخفض تدريجياً بشكل كبير؛ بسبب التدابير الكثيرة والصارمة التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الروسية للحد من انتشاره».