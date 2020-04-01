مواجهات في رام الله والقدس.. والاحتلال يغلق «الإبراهيمي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقدمت قوات الاحتلال، فجر أمس، على إغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل بالضفة الغربية المحتلة، ومنعت دخول الحراس والسدنة من دون مبرر، فيما واصلت حملات القمع والإرهاب والتنكيل بحق الفلسطينيين، وشنت حملة مداهمات واقتحامات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عدد من الشبان. في وقت اعتقل جهاز الأمن الداخلي الفلسطيني في غزة عدداً من عملاء الاحتلال المكلفين بمراقبة مسيرات العودة على الحدود الشرقية للقطاع.

وأكدت وزارة الأوقاف الفلسطينية أن إغلاق الحرم الإبراهيمي من قبل الاحتلال «الإسرائيلي» أمام موظفيها ما هو إلا محاولة للسيطرة الكاملة عليه، في خطوة قد تستمر إلى ما بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا. وطالبت وزارة الأوقاف المجتمع الدولي بالعمل على منع الاحتلال من تنفيذ مخططاته الرامية إلى تحويل الحرم الإبراهيمي لكنيس يهودي، في تعامل يضرب أحقية المسلمين الخالصة به بعرض الحائط.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من مدينة رام الله والبيرة، وسط اندلاع مواجهات. وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من: عمر البرغوثي، والد الشهيد صالح والأسير عاصم، ونجله محمد، عقب دهم منزل العائلة في بلدة كوبر قرب رام الله. كما اعتقلت قوة عسكرية المحامي محمود مرار من قرية بدرس، واستولت على مركبته، بالتزامن مع اقتحام عدد من منازل عائلته. وداهمت القوات منزلي شقيقي المحامي مرار وهما عبدالناصر وعايد مرار، وفتشتهما، وخربت محتويات المنزلين.

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واندلعت مواجهات في مناطق بمدينة رام الله عقب اقتحام الاحتلال لها، حيث اندلعت مواجهات في مخيم الأمعري، ومواجهات أخرى في منطقة دوار التشريعي، أطلق خلالها الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.

كما شهد مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، مواجهات ليلية عقب اقتحام مئات «المستعربين» للمخيم، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 9 شبان، بينهم سيدة، كما أصيب بعض الشبان بالاختناق، جراء استهدافهم بقنابل الغاز.من جهة أخرى، قال جهاز أمني في قطاع غزة إنه اعتقل عدداً من المتخابرين مع دولة الاحتلال، موضحاً أن «إسرائيل» كلفّت العملاء بمراقبة فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة. جاء ذلك خلال فيلم نشره جهاز الأمن الداخلي، تطرق لتفاصيل تخص أحد العملاء، والذي يحمل الرمز (M12) ويبلغ من العمر 60 عاماً، وارتبط بالمخابرات «الإسرائيلية» منذ عام 1994. وعرض الفيلم صورة لضابط المخابرات «الإسرائيلية» «شفيق»، الذي يعمل في حاجز بيت حانون شمالي القطاع، حيث اعترف المتخابر بأنه قابل الضابط المذكور في منتصف شهر ديسمبر 2016، في حين كانت المقابلة الثانية بداية يونيو 2017، والمقابلة الثالثة في مدينة نتانيا شمال فلسطين المحتلة.

(وكالات)