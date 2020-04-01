واشنطن تنشر منظومة «باتريوت» في قاعدتي «عين الأسد» و«حرير»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

نشر الجيش الأمريكي التابع للتحالف الدولي في العراق، الليلة قبل الماضية، صواريخ «باتريوت» للدفاع الجوي، بعد شهرين من تعرض قواته لهجوم بصواريخ بالستية، فيما ذكر مصدر أمني عراقي، أن منظومة الباتريوت الجديدة اصطادت، أمس الثلاثاء، أول أهدافها، بإسقاط صاروخي كاتيوشا غربي العراق، في حين قتل ثلاثة إرهابيين وتم تدمير مضافتين ل«داعش» في عملية أمنية بين نينوى وصلاح الدين.

وقال المصدر في تصريح صحفي إن صاروخين من طراز كاتيوشا سقطا على الطريق العام في قرية المعمورة غربي مدينة هيت بأقصى غرب العراق، كادا يستهدفان قاعدة عين الأسد التي تضم القوات الامريكية. وأضاف المصدر أن «منظومة الباتريوت الأمريكية اعترضت الصاروخين»، مشيراً الى أن «سقوطهما في القرية أدى الى الحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية».

وكانت إحدى بطاريات الصواريخ وصلت إلى قاعدة «عين الأسد»، التي ينتشر فيها جنود أمريكيون الأسبوع الماضي حيث يتم تركيبها، وفقاً لمسؤولين عراقيين وأمريكيين. وقال مسؤول عسكري أمريكي، إن «بطارية أخرى وصلت إلى قاعدة حرير في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وأن هناك بطاريتين أخريين لا تزالان في الكويت في انتظار نقلهما إلى العراق». وذكر مصدر مطلع أن «مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى أشاروا خلال اجتماع مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي في شباط الماضي، إلى أن واشنطن يمكن أن تمنح بغداد غطاء سياسياً، بخفض عديدها في العراق مع نشر الصواريخ الدفاعية»، فيما سحب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة جنوده من قواعد عدة خلال الأسابيع الأخيرة.

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وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق، عادل عبد المهدي، حذر، الاثنين، مما أسماها «مغبة القيام بأعمال حربية مضادة غير مرخص بها»، معتبراً أنها تشكل تهديداً لأمن المواطنين وانتهاكاً لسيادة البلاد.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لعبد المهدي أن «الأعمال اللاقانونية واللامسؤولة التي يقوم بها البعض في استهداف القواعد العسكرية العراقية أو الممثليات الأجنبية هي استهداف للسيادة العراقية وتجاوز على الدولة العراقية حكومة وشعباً».

وأضاف البيان: «هذه الأعمال مدانة من قبلنا ونحن نتخذ جميع الإجراءات الممكنة لملاحقة الفاعلين ومنعهم من القيام بها».

إلى ذلك قالت وزارة الدفاع العراقية في بيان، إن «القطعات العسكرية ضمن قيادة عمليات صلاح الدين بالاشتراك مع ميليشيات الحشد في نينوى، نفذت عملية عسكرية مؤلفة من سبعة محاور لتفتيش وتطهير شرق وغرب وادي الثرثار جزيرة الحضر». وأضاف البيان، أن «العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة إرهابيين من داعش، بضربة جوية من قبل طيران الجيش العراقي، وتدمير مضافتين لداعش، إضافة الى تدمير سيارة نوع بيك أب تحمل وقوداً ومواد طبية».