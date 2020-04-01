شكرا لقرائتكم خبر عن تحفيزات «تنفيذي الشارقة» أثلجت الصدور وأراحت النفوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ميرفت الخطيب، ممدوح صوان، محمود محسن

أكد رؤساء ومديرو دوائر حكومية في الشارقة ومسؤولو شركات عاملة في الإمارة، أن حزمة المحفزات التي أقرتها حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد، تعكس اهتمام صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ببيئة الأعمال وحرصه على دعمها في هذه الظروف الاستثنائية، وتسخير كل الإمكانات لتخفيف التأثيرات السلبية جداً لانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) في مجتمع الأعمال بالإمارة.

وأشار المسؤولون إلى أن هذه القرارات شملت كل جوانب العمل المؤسسي والمجتمعي بلا استثناء، لتثبت إمارة الشارقة أنها بيئة محفزة وداعمة لنمو الأعمال، وقادرة على المحافظة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنميتها، عبر تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص.

استمرارية الأعمال



قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «تحمل قرارات المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة -والمنسجمة مع توجهات دولة الإمارات كافة- رسالة للمستثمرين في كافة القطاعات، بمن في ذلك العاملون في قطاع صناعة المعرفة، وتطمئنهم فيها على استمرارية أعمالهم، وتؤكد لهم أن الإمارة تقف إلى جانبهم لمواجهة كافة التحديات والمتغيرات الطارئة على بيئة الأعمال، بخطط وقرارات مدروسة ينعكس أثرها الإيجابي بصورة واضحة على الناشرين وأصحاب المشاريع المعرفية والعاملين في سوق الكتاب».



مواجهة التحديات



أكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن حزمة محفزات حكومة الشارقة، جاءت في وقتها لتدعم القطاع الخاص في مواجهة التحديات العالمية التي تواجهه، موجهاً الشكر الجزيل لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.



ترتيب الأولويات



أشار عبدالله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم»، إلى أن حزمة المحفزات التي أطلقتها حكومة الشارقة، فرصة لجميع المستفيدين منها لإعادة ترتيب الأولويات وتسوية المنازعات الإيجارية والعقارية والنهوض بهذا القطاع إلى مستويات جيدة في مرحلة حساسة.



تشجيع الاستثمارات



أكد خليفة الشيباني، المدير العام لشركة تلال العقارية، أن الإعفاءات والتخفيضات والتسهيلات التي جاءت ضمن حزمة المحفزات الجديدة لحكومة الشارقة، ستعمل على تشجيع الاستثمارات القائمة وقيد الإنشاء وتلك تحت التخطيط على الوصول إلى نتائجها المأمولة في وقت جيد، وضمان عدم انقطاعها.



تحريك عجلة النمو



قال عيسى عطايا، المدير العام لمجموعة ألف: إن مجموعة التسهيلات والإعفاءات التي سيستفيد منها عدد كبير من أصحاب المشاريع وقاطني المباني السكنية ضمن حزمة التسهيلات التي أطلقتها حكومة الشارقة، من شأنها العمل على تحريك عجلة النمو الاقتصادي والتخفيف على الأفراد؛ بحيث يمكنهم تسيير أعمالهم بشكل سلس دون انقطاع.



دعوة إلى التكاتف



أكدت عفاف المري، رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، وعضو المجلس التنفيذي، أن القرارات، دعوة كي يتكاتف الجميع من أفراد ومؤسسات وموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، لتجاوز هذه الأزمة التي تعصف بالعالم.



بث روح الأمل



وشكرت هنا سيف السويدي، رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، حكومة الشارقة على حزمة المحفزات الجديدة، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تعتبر أيضاً داعماً لعجلتي التنمية والاستدامة والدفع بها لمستويات أعلى، وأكدت أن من شأنها بث روح الأمل والتفاؤل لدى فئات المجتمع.



رسالة ثقة



وذهبت خولة الملا، الأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة للقول: إن الرسالة، زرعت في قلوبنا المسؤولية بقوله «سنخرج من هذه الأزمة، بإذن الله»، أولاً هي مسؤولية تجاه أنفسنا وأسرنا ومجتمعنا وأيضاً رسالة ثقة وأمل بالله سبحانه وتعالى بأن هذه الأزمة ستزول إن شاء الله. ولكن علينا أن نتقيد بالإرشادات التي توجه بها الدولة، فهي ليست أزمة بلد، لكنها أزمة عالم بأجمعه، وكلنا ثقة في قيادتنا الرشيدة في قيادة هذه الأزمة والخروج منها على خير.



تخفيف الأعباء



أشار الدكتور رشاد سالم، مدير الجامعة القاسمية، إلى أن الرسالة أثلجت صدورنا، لأنها إيجابية في هذه الأزمة حينما قال: «سنخرج منها بإذن الله»، فهذا الربط الروحي مطلوب في هذه الآونة. وسبق أن ذكرها صاحب السموّ حاكم الشارقة.

وأضاف، أن حزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذها المجلس التنفيذي بالشارقة من شأنها تخفيف الأعباء على الناس في هذه الأزمة، وليست بغريبة على إمارة الشارقة الكريمة والمضيافة وهو ما عودتنا عليه دوماً.



تخطي المحن



وأكد حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أن ثقتنا كبيرة بقدرة الإمارات، وقيادتها الرشيدة وكل مكونات الدولة، على تجاوز هذه الأزمة، وستخرج الإمارات من هذه التجربة أقوى وأقدر على تخطي المحن والصعاب، بإذن الله.



قرارات اجتماعية



الدكتورة نوال عسكر، أستاذة في كلية الاتصال بجامعة الشارقة، رأت أن الرسالة، والقرارات، هي قرارات اجتماعية ومحفزات اقتصادية للقطاعين الحكومي والخاص، وذلك ليس بغريب على القيادة الرشيدة ودعمها للاقتصاد بالدولة. كما أن شكر القطاعات في الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا يؤكد قيامهم بكامل واجباتهم ما يحفزهم على الاستمرار في عملهم.



حماية المجتمع



رفع اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على اهتمام سموه ودعمه للجهود المبذولة في حماية المجتمع والمحافظة على أمن وصحة وسلامة أفراده.

كما وجه سعادته الشكر والتقدير إلى المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على اهتمامهم بالمواطنين بجميع فئاتهم وقطاعاتهم، ووقوفهم إلى جانبهم في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر على الوطن وعلى جميع دول العالم.



حلول وبدائل



ثمن المهندس يوسف صالح السوبجي، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، حزمة المحفزات التي أعلن عنها المجلس التنفيدي الإمارة لدعم الجهات الحكومية والخاصة، مؤكداً أن سلسلة الإعفاءات والمحفزات التي تم الإعلان عنها، تعكس رؤية صاحب السمو حاكم الإمارة الثاقبة في التعامل مع المستجدات الراهنة ووضع حلول وبدائل للأزمات.

تعزيز الاستثمار



أكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن حزمة التسهيلات التي اعتمدها المجلس التنفيذي ستعزز الاستثمار وتوفر جميع التسهيلات على المستثمرين والمواطنين والمقيمين وتدعم الجهات الحكومية والخاصة من أجل إنجاز جميع الأعمال وفق أفضل المعايير.



عجلة التنمية

Advertisements



أكد سالم سعيد المدفع، مدير عام شركة رافد لحلول المركبات، على أن حزم المحفزات التي أطلقتها حكومة الشارقة من شأنها تحريك العجلة التنموية للإمارة وتعزيز الاقتصاد، ودليل واضح على إحساس الحكومة بمخاوف وقلق المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.



تعزيز الصدارة



‎ثمن سلطان عبدالله بن هدّة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة قرارات صاحب السمو حاكم الشارقة مؤكداً أنها ستسهم في التخفيف من الأعباء التي يواجهها المجتمع ومختلف القطاعات بعد انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-١٩) معتبراً أن هذه القرارات هي رسالة للمستثمرين ومجتمع الأعمال بأن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الوجهة المفضلة والجاذبة للاستثمارات في عالم المال والأعمال، كما يساهم هذا القرار في تعزيز صدارتها الإقليمية وموقعها المتقدّم عالمياً في مجال توفير المناخ المناسب والبيئة الأفضل للمستثمرين.



‎ تحفيزات جوهرية



لفت علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، إلى أن مجموعة الإعفاءات والتخفيضات على الرسوم التي طالت قطاع الطيران جوهرية وفعّالة، لاسيما إعفاء مركبات الأجرة والمواصلات العامة لمدة ثلاثة أشهر من رسوم التشغيل بمطار الشارقة الدولي، وإطلاق المبادرات الخاصة بالشركاء الاستراتيجيين لهيئة مطار الشارقة الدولي لمدة 3 أشهر، التي تشمل إعفاء من الرسوم السنوية المحصلة والرسوم التشغيلية الحصرية، بجانب إعفاء قيمة الإيجارات السنوية على جميع المرافق من ضمنها المكاتب والمستودعات.



تذليل العقبات



خالد جاسم المدفع، رئيس «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» ستنعكس المحفزات إيجاباً على مستوى المعيشة وتعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها العالم في مواجهة وباء كورونا (كوفيد-19). وتؤكّد هذه الخطوات السباقة أيضاً أن تذليل العقبات والتحديات والنهوض بالاقتصاد ونموّه هو على رأس أولويات حكومتنا الرشيدة.



تخفيف الأعباء



قال مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «تؤكد التسهيلات الصادرة عن المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن رواد وأصحاب الأعمال خلال هذه المرحلة، أن الإمارة تمتلك رؤية فاعلة وإيجابية للتعامل مع كافة المستجدات وحماية نظامها الاقتصادي والحفاظ على مصالح وحقوق كافة أطرافه».

استمرارية التنمية



قال عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة: «إن القرارات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الشارقة لتحفيز ودعم الجهات الحكومية والخاصة، وقطاعات الأعمال والأفراد والتي تنبثق من حرص الحكومة على تعزيز واستمرارية التنمية في مختلف المجالات، والتخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم في هذه الفترة بسبب جائحة كورونا».



قرارات متكاملة



أكد سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن حزمة محفزات حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد تعكس اهتمام القيادة الرشيدة ببيئة الأعمال وحرصها على دعمها في هذه الظروف الاستثنائية، وتسخير كل الإمكانات لتخفيف التأثيرات السلبية لانتشار فيروس الكورونا.



مصالح المستثمرين



أكد محمد أمين أحمد العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن محفزات حكومة الشارقة رسالة واضحة للمستثمرين بأن قيادتنا الرشيدة حريصة على مصالح المستثمرين في الإمارة الذين يواجهون تحديات مرتبطة بالاقتصاد العالمي تؤثر في أعمالهم ونشاطاتهم، مشيراً إلى أن التسهيلات التي وفرتها حزمة المحفزات، ستكون عاملاً مهماً في قدرة قطاعنا الخاص على الاستمرار.



دفعة قوية



قال سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إن الحزمة التحفيزية ستعطي دفعة قوية لاقتصاد الشارقة ولقطاع المؤتمرات والمعارض على وجه التحديد، نظراً لأنها نصت على توفير خصومات بنسبة كبيرة.



استثمار في المستقبل



قال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة): إن القرارات الشاملة للمجلس التنفيذي لحكومة الشارقة والتي غطت جميع قطاعات الأعمال، تعتبر استثماراً في مستقبل إمارة الشارقة الاقتصادي، ودليلاً على حكمة الإمارة في التعامل مع المستجدات بسرعة وفاعلية، كما تؤكد أن ثقة المستثمرين الأجانب في البنية التشريعية والتنظيمية للإمارة كانت في محلها، ما يعني استمرارية النمو في حركة الاستثمارات بعد تجاوز هذه المرحلة.



مواجهة التحديات



ثمّن علي مصبح الطنيجي، مدير بلدية الذيد، مجموعة المحفزات من سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، في مختلف القطاعات، في ظل التطورات والمستجدات العالمية بشأن فيروس «كورونا» المستجد، مؤكداً أن هذه القرارات تدعم قدرة الإمارات وإمارة الشارقة على مواجهة التحديات العالمية.



دعم الشركات



وقال عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، إن حزمة الحوافز الاقتصادية، تؤكد أن قيادتنا الرشيدة حريصة على الوقوف إلى جانب قطاع الأعمال ودعم الشركات الصغيرة، وضمان استمرارية أعمالها خلال هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم بأسره.



حكومة ديناميكية



وأكد عبيد سعيد الطنيجي، المدير العام لبلدية البطائح، أن حكومة الشارقة ديناميكية وحيوية، تتابع المستجدات في لحظتها التي تتعلق في وقتنا الراهن بأزمة فيروس كورونا، وتتخذ حيالها الإجراءات الاحترازية والاستباقية، وقرارات الدعم المناسبة في المقابل، للتخفيف من آثارها، لا سيما اقتصادياً واجتماعياً.



قرارات حكيمة

أشاد عبيد عوض الطنيجي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالقرارات الاقتصادية المهمة التي أقرها المجلس التنفيذي للإمارة قائلاً: إنها أتت في وقتها، ومن الحكمه بمكان، لكونها تعزز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بالعمل والاستثمار في الإمارة.



حرص الحكومة



أكدت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة، أن حزمة المحفزات الداعمة للجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال وجميع أفرد المجتمع المحلي، تعبر عن حرص حكومة الشارقة على معالجة الآثار الناتجة عن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها إمارة الشارقة ودولة الإمارات للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الذي يشهده العالم أجمع بفعل هذه الجائحة.



مبادرات نوعية



حمد المحمود، مدير مؤسسة «روّاد»، أعرب عن تقديره البالغ للمبادرات النوعية لحكومة الشارقة للتخفيف من أعباء الظروف الاقتصادية الحالية على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، من خلال إطلاق مجموعة التدابير والإجراءات الداعمة للمشاريع والمنشآت، وبما يسهل قيامها بأداء أدوارها في خدمة المجتمع والعملية الاقتصادية ككل.