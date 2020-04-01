توزي: الإمارات قدمت نموذجاً استثنائياً لمكافحة «كورونا»

أعرب البرتغالي أنتونيو جوزيه كارفالو «توزي» لاعب النصر عن سعادته بالوجود في قلعة العميد، والعيش في الإمارات، مؤكداً أن وجوده هنا أفضل من أي مكان آخر.

وأوضح اللاعب في تصريحات لصحيفة أوجو البرتغالية أنه رفض خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية الانتقال للدوري الأمريكي، بعدما تلقى العديد من العروض هناك، مفضلاً البقاء في الإمارات مع أسرته، مؤكداً في الوقت نفسه أن سعادته مع النصر تغنيه تماماً عن التفكير في أي أمر آخر أو الانتقال للعب في دوري جديد. وأكد توزي أن العميد سيكون قادراً على تحقيق الألقاب الموسم المقبل، وسينافس على لقب الدوري، مشدداً على أن لقب كأس الخليج العربي، مثّل دافعاً كبيراً للاعبين من أجل تحقيق المزيد من البطولات بعد غياب.

وكان النصر توج بلقب كأس الخليج العربي للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على شباب الأهلي 2-1، حيث صنع توزي الهدف الأول الذي سجله نيجريدو، وسجل الهدف الثاني.

وفيما يتعلق باللعب بجانب الإسباني الفارو نيجريدو نجم ريال مدريد ومانشستر سيتي السابق والنصر حالياً، قال توزي: «نيجريدو لاعب كبير وله اسمه وهو هداف الفريق الآن والجميع يتعلم منه وأتمنى أن أحقق الألقاب معه».

Advertisements

وكشف توزي عن سر هدف العميد الأول في شباك شباب الأهلي بنهائي الكأس والذي جاء بعد مرور 7 ثوانٍ فقط من بداية اللقاء، قائلاً: «قبل اللقاء كنت أشاهد أحد أهداف الدوري الإسباني وسألني نيجريدو ما رأيك أن نطبق مثل هذا الهدف، واتفقنا على ذلك وقد كان».

وتحدث توزي عن الظروف الحالية التي يمر بها الدوري وكافة الدوريات العالمية وتوقفها ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا فقال: «الإمارات لديها نفس عدد سكان البرتغال تقريباً لكن الإمارات استطاعت أن تتخذ إجراءات صارمة من البداية للحد من انتشار الفيروس عكس ما حدث في كثير من الدول الأوروبية».

وأضاف: «الوضع هنا إيجابي للغاية فكل خطوة تتخذها السلطات تكون محسوبة للغاية وبدون أي سبب للذعر لجميع السكان، فالمخزون من الغذاء والدواء وكل ما يحتاج إليه الناس متوفر وبكثرة».

وعن كيفية قضاء يومه قال توزي: «هناك المزيد من القيود على أماكن التجمعات، وأغتنم الفرصة بالبقاء في المنزل وتنفيذ العديد من التدريبات اليومية بالتواصل مع المدرب كرونوسلاف وأعضاء الجهاز الفني والطبي، وفي بعض الأوقات أذهب صباحاً إلى الشاطئ وهو أمام منزلي، في منطقة معزولة».