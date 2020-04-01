أبوظبي تحتضن أكبر مختبر لتشخيص «كورونا» خارج الصين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



أعلنت مجموعة «جي 42» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وتتخذ من أبوظبي مقراً، ومجموعة «بي.جي.آي» المتخصصة عالمياً في حلول الجينوم، أمس الأول الاثنين، عن إطلاق مختبر حديث بقدرات معالجة فائقة، لإجراء عشرات آلاف الاختبارات بتقنية RT-PCR (تقنية تفاعل البوليمرز المتسلسل اللحظي) يومياً، لتلبية احتياجات فحص وتشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، في دولة الإمارات.

ويعد أول مختبر بهذا الحجم في العالم، يشغل خارج الصين، ويأتي لتأكيد التزام الطرفين بدعم جهود القيادة الرشيدة، لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين لمكافحة الوباء.

يقع المختبر في مدينة مصدر بإمارة أبوظبي، وشيدته المجموعتان خلال 14 يوماً فقط، لتوفير حل فوري يلبي الاحتياجات المتصاعدة لاختبارات «كوفيد-19» في الدولة. وبالاستفادة من تجربة الصين في مواجهة الوباء، سيسهم المختبر في تمكين دولة الإمارات من مواصلة المتابعة النشطة، وتوفير أعلى معدلات الفحص، قياساً بعدد السكان في العالم، وفقاً للبيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وقال بينج شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42»: «في خضم هذه الأوقات العصيبة، نأخذ على عاتقنا التزاماً راسخاً بتوجيه كامل خبراتنا ومواردنا التقنية المتطورة وشراكاتنا الدولية الوثيقة، لتوفير اختبارات فائقة السرعة والدقة على أوسع نطاق ممكن، دعماً للجهود التي تبذلها الهيئات المعنية لرصد هذا الوباء والتصدي له».

يستفيد المختبر من مجموعات أدوات تشخيص «تفاعل البوليمرز المتسلسل اللحظي» التي تقدمها مجموعة «بي.جي.آي» لرصد فيروس «سارس-كوف-2» المتسبب بمرض «كوفيد-19». وتعد هذه الأدوات الوحيدة من نوعها الحائزة اعتماد إدارة الأغذية والأدوية الصينية، والاعتماد الأوروبي للتشخيص المخبري، واعتماد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ومنظمة الصحة العالمية.

وقال وانغ جيان، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة «بي.جي.آي: «سنعمل بالتعاون مع شريكنا المتميز «جي 42»، على تسخير أحدث التقنيات والخبرات العالمية في مجال مكافحة التهديدات الصحية العالمية للحماية ورعاية سكان دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة».