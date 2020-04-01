«تحدي الملل».. يعيد النجوم لأيام الطفولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمد حمدي شاكر

أطلقت مجموعة من النجوم العرب تحدياً جديداً تحت وسم «تحدي الملل»، عبر منصات التواصل، بالتواكب مع البقاء في المنزل للحد من انتشار فيروس «كورونا»، ويشمل نشر كل فنان صورة له وهو طفل.

وكانت هند صبري أول من نشر صورة لها عبر «إنستجرام» معلقة «لازم نقعد بالبيت، كلنا عندنا صور من أيام الطفولة ممكن نرجعلها، أنا بدأت بصورتي، وغالباً كانت في حفل زفاف، أو عيد ميلاد، ورونا صوركم، وأتحدى أيضاً سلمى أبو ضيف، منة شلبي، كندة علوش، وعمرو يوسف».

وفي أقل من 24 ساعة ردت كندة علوش على تحدي صبري لها بنشر صورة من أيام الطفولة مع والدها معقلة «عشان نسلي أنفسنا، ووقتنا، واحنا بالبيت، ننشر الطفولة، صورتي مع بابا، وأتحدى بها رانيا يوسف، آسر ياسين، ظافر عابدين، ومحمد عبدالرحمن».

وجاء رد الفنان محمد عبدالرحمن على تعليق في صفحة كندة علوش، قائلاً «دقائق والصورة تكون موجودة» ليقوم على الفور بإعادة نشر صورة بشكل كوميدي وساخر له عبر خاصية ستوري في «إنستجرام»، معلقاً «أنا مهما كبرت صغير»، ليعود مجدداً بنشر صورة حقيقية له وهو في عمر الست سنوات.

واستجابت الفنانة سلمى أبو ضيف، لتحدي هند صبري ونشرت صورة من طفولتها معلقة عليها «كنت بوجه جاد جداً، وبلا أي تعبيرات، هند تحدتني نشر صورة من الطفولة أتحدى شيكو، هنا الزاهد، أحمد السعدني، وهدى المفتي»، وعلق الفنان شيكو مباشرة على التحدي بجملة ساخرة قائلاً «إرحميني ما أنا عملته خلاص»، إذ نشر شيكو صورة له بعد تحدي هند مباشرة بصحبة شقيقه ووالدته في الطفولة. فيما استغلت الفنانة راندا البحيري فترة الجلوس في البيت وبدأت بنشر صورة من طفولتها بشكل يومي، سواء على خاصية ستوري في «إنستجرام»، أو حسابها في «فيسبوك»، ووجهت تحديها لجمهورها ومتابعيها بنشر صور من الطفولة، والإشارة لها في الصور حتى يتسنى لها إعادة النشر مرة أخرى عبر حسابها في «إنستجرام».

ونشرت الفنانة أيتن عامر مجموعة من الصور لها في الطفولة من خلال ملصق واحد على حسابيها في «فيسبوك»، و«إنستجرام» واكتفت بالتعلق بإيموشن مبتسم «ليه يا زمان مسبتناش أبرياء».

ورد محمد عادل إمام على التحدي عبر خاصية ستوري في «إنستجرام» بإعادة نشر صورة، يظهر فيها إلى جانب والده الزعيم عادل إمام في طفولته معلقاً «عملتها قبل منكم».

على جانب آخر، عدل الفنان الشاب محمد عز على التحدي ونشر عبر «إنستجرام» صورتين في ملصق واحد الأولى له حالياً، والأخرى أيام الطفولة، وعلق: زمان وأنا صغير، إعملوا ستوري لكم زمان أيام الطفولة والآن، واعملوا لي إشارة وسأعيد نشرها مرة أخرى عبر صفحتي في «إنستجرام»، وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين وقبلوا التحدي.