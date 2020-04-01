16 مشـروعـاً إنسانيـاً لـ «القلـب الكبيـر» في 11 دولـة خـلال 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أعلنت «القلب الكبير»، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، عن مشاريعها الإنسانية في عام 2019 والتي بلغت 16 مشروعاً، بقيمة 32.3 مليون درهم، شملت 146,771 شخصاً في 11 دولة حول العالم، بالتعاون مع شركاء محليين، وعالميين.

وتركزت مشاريع المؤسسة في قطاعات حيوية أساسية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والدعم النفسي، وتطوير المهارات، للنهوض بواقع اللاجئين والمحتاجين، ومساعدتهم على الاندماج في مجتمعاتهم، استجابة للارتفاع الكبير في أعداد اللاجئين والنازحين حول العالم؛ حيث تجاوزت حاجز ال 70.8 مليون منذ بداية 2019 بحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وضمت قائمة الدول التي شملتها مشاريع المؤسسة كلاً من العراق، والهند، وباكستان، والأردن، ولبنان، وسوريا، وفلسطين، ومصر، وكينيا، وجمهورية الكونغو، الديمقراطية، وموزمبيق.

وتصدر قطاعا التعليم والرعاية الصحية خلال العام الماضي قائمة أولويات مؤسسة القلب الكبير، حيث خصصت 45% من التمويل السنوي لقطاع الصحة، و38% لقطاع التعليم، في حين ذهب نحو 16% من التمويل لدعم مشاريع تحسين الظروف المعيشية، وواحد في المئة لعمليات الإغاثة في حالات الطوارئ.

خصصت المؤسسة 6.9 مليون درهم لدعم مجموعة من المشاريع الحيوية في لبنان، والأردن، والعراق، أسهمت في توفير وظائف ل 6236 شاباً وشابة، كما دعمت مشروعين في لبنان، إذ تعاونت مع «مؤسسة الأمل للمعوقين»، التي وظفت 540 شخصاً في مصنع لإنتاج الملابس وتوزيعها على المحتاجين، والمعوزين.

وفي العراق، تعاونت المؤسسة مع «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، وقدمت دعماً مالياً بقيمة 99.3 ألف درهم ل22 عائلة، تضم 150 شخصاً من النازحين داخلياً، والذين يعيشون ظروفاً قاسية.

أما في الأردن، فدعمت المؤسسة الأنشطة التي نظمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المركز الاجتماعي داخل مخيم الزعتري، بهدف توفير الدورات التعليمية والمهنية ل 546 لاجئاً، ولاجئة.



دعم الرعاية الصحية



وقدمت مؤسسة القلب الكبير 200 ألف درهم في يوليو/‏‏ تموز الماضي لتحديث قسم ما بعد الولادة، وما بعد الجراحة لمستشفى جمعية العناية بالطفل والأم في لبنان، فيما خصصت المؤسسة في شهر مارس/‏‏ آذار الماضي 734.5 ألف درهم من صندوق «أميرة» للاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، بهدف دعم تنفيذ قرار منظمة الصحة العالمية لعام 2017 حول السرطان في 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الخاص بتعزيز عملية جمع البيانات حول مراحل السرطان، وزيادة قدرة منظمات المجتمع المدني على الدعوة لعلاج مرض السرطان بشكل فعال. واستكملت مؤسسة القلب الكبير دعمها لقطاع الصحة خلال 2019 بإعلانها تخصيص 3.6 مليون درهم لتحسين حياة الأطفال في الكونغو الديمقراطية، بالتعاون مع منظمة «انقذوا الأطفال» الدولية.

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التعليم حق إنساني



وانطلاقاً من إيمانها بأن التعليم يمثل حقاً إنسانياً للجميع، وركيزة لاستقرار وتطور المجتمعات، خصصت مؤسسة القلب الكبير خلال عام 2019، نحو 16.1 مليون درهم ل 6 برامج تعليمية في العراق وسوريا ولبنان ومصر وكينيا وباكستان، وواحة سيوة في مصر، كما تعاونت في يناير/‏‏ كانون الثاني الماضي مع منظمة قرى الأطفال العالمية (إس أو إس) لتمكين 8,000 لاجئ سوري في محافظة دهوك العراقية من الحصول على التعليم، وتم تخصيص 367 ألف درهم لهذا المشروع.

وترجمة لمساعيها نحو توفير الحقوق الشاملة للاجئين والنازحين، بما فيها الحق في المعرفة والقراءة، تعاونت «القلب الكبير» مع مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال، و«ثقافة بلا حدود» لتوفير 12 مكتبة بقيمة 50 ألف درهم إلى مؤسسة عامل الدولية في لبنان، إذ ضمت المكتبات 500 عنوان. وفي سوريا، قدمت المؤسسة دعماً مالياً بقيمة 1.8 مليون درهم. وفي مصر، أطلقت المؤسسة مشروع «صندوق ثريا» بالتعاون مع «مصر الخير»، ومركز روافد للتنمية والتعليم بقيمة 215 ألف درهم.

وفي مشروع واحة سيوة للتعليم المتخصص في جمهورية مصر العربية، دعمت المؤسسة المجموعة الدولية للجودة البيئية في مصر ب550 ألف درهم، لإنشاء مركز تعليمي للبنين والبنات في منطقة الواحة، وتقديم برامج تدريب مهنية للشباب وأخرى مخصصة للكبار، تهدف إلى تنمية المهارات وتوفير فرص لتعيينهم فيما بعد في المركز التعليمي. وخصصت المؤسسة 207 آلاف درهم إماراتي لدعم برامج الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي ل2,100 لاجئ في نيروبي. وانطلاقاً من سعي المؤسسة لضمان حصول الأطفال على حقهم في التعليم، دعمت المؤسسة جمعية Citizen

الخيرية في باكستان، بمبلغ 100 ألف درهم بهدف تقديم خدمات التعليم ل324 طالباً من ذوي الدخل المحدود في منطقة خودا كي باستي، في كراتشي.



دعم دول القارة الإفريقية



وكانت «مؤسسة القلب الكبير» أعلنت عن توسيع نطاق دعمها لتصل إلى أكبر عدد من الدول في القارة الإفريقية خلال عام 2019، حيث غطت خدماتها الإنسانية للمرة الأولى كينيا وموزمبيق والكونغو الديمقراطية.

وقالت مريم الحمادي، مدير مؤسسة القلب الكبير: «تظهر الإحصاءات الصادرة عن الأمم المتحدة تزايد عدد اللاجئين والمحتاجين حول العالم خلال العام الماضي، ما يؤكد أهمية مضاعفة جهود مؤسسة القلب الكبير لمساعدتهم، والعمل على تحديد الصعوبات التي تواجهها المجتمعات التي تعاني الأزمات والمؤسسات الدولية التي تقدم الدعم الإنساني وخدمات الإغاثة لهم، بهدف التوصل إلى أفضل الحلول والممارسات التي تسهم في تخفيف معاناتهم».

وأضافت الحمادي: «إن اتجاه المؤسسة نحو التركيز على دعم المشاريع ذات الأثر المستدام في حياة اللاجئين، يجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وقرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير، المُناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في أهمية الانحياز للمواقف الإنسانية وتوفير الدعم والمساندة للمحتاجين أينما كانوا». وأوضحت الحمادي أن استراتيجيات إعادة التأهيل طويلة الأجل والتي تشمل التعليم والدعم النفسي وتطوير المهارات، تمكن المؤسسة من إحداث نقلة نوعية في دمج ضحايا الأزمات في المجتمعات المحلية كقوة فاعلة في بناء المجتمع، ومسيرة التنمية الشاملة.