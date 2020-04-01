رسالة شكر للفرق الطبية على هرم خوفو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أضاءت وزارة السياحة والآثار بمصر هرم خوفو، مساء أمس الأول الاثنين، في رسالة إلى الشعب المصري وجميع شعوب العالم، بالبقاء في المنزل وحماية أنفسهم، وكذلك توجيه رسالة تحية وشكر للفرق الطبية القائمة على حماية البشرية من فيروس «كورونا»، وكتبت عبارات قصيرة بالإضاءة باللغتين العربية والإنجليزية على واجهة الهرم: «خلِّك في البيت.. احمِ نفسك.. تحية للقائمين على حمايتنا».

وأعرب الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، في رسالة من أمام هرم خوفو، وبحضور مراسلي وكالات الأنباء العالمية، عن حرص الدولة على توجيه هذه الرسائل إلى الشعب المصري، وجميع شعوب العالم من أمام هرم خوفو، للبقاء في منازلهم وحماية أنفسهم وأهلهم.

وقال: إنها رسالة تحية وشكر وإجلال للقائمين على حمايتنا ومكافحة الفيروس، ففي الوقت الذي نجلس فيه في منازلنا، هناك أناس آخرون من أطباء وممرضين وعاملين في المستشفيات ينقذون أرواح المرضى ويقومون بأعمال الحماية والوقاية، وآخرون يعكفون على حمايتنا وحراستنا، متمنياً الشفاء والسلامة والصحة للشعب المصري، وجميع شعوب العالم.