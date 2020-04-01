تحــويـل 1.5 ملـيـون طـن من النفـايـات إلـى طـاقــة

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أعلنت مؤسّسة أبوظبي للطاقة؛ من خلال شركة مياه وكهرباء الإمارات، عن توقيعهما مذكرة تفاهم مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)؛ بهدف إنشاء محطتين لتحويل النفايات إلى طاقة في كلٍ من أبوظبي، والعين، واللتين يمكن أن تصل طاقتهما عند اكتمال إنشائهما للتحويل إلى ما يقارب 1.5 مليون طن سنوياً من النفايات البلدية إلى طاقة، إضافة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 2.5 مليون طن سنويّاً - أي ما يعادل إزالة أكثر من نصف مليون سيارة من الطريق.

من المتوقّع أن تكون محطّة أبوظبي واحدة من أكبر منشآت تحويل النفايات إلى طاقة في منطقة الشرق الأوسط.

وقد وقّع على مذكرة التفاهم: جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمؤسسة أبوظبي للطاقة؛ وعثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، والدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير.

وستبلغ القدرة المتوقعة للمحطة الأولى، التي سيتم بناؤها في مدينة أبوظبي الصناعية (أيكاد) في منطقة المصفّح، ما يقارب 900 ألف طن من النفايات سنوياً، وستنتج 90 ميجاواط كحد أقصى من الكهرباء سنوياً، وهو ما يعادل توفير الطاقة الكهربائيّة ل​​22.5 ألف منزل في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يجعلها واحدة من أكبر منشآت تحويل النفايات إلى طاقة في المنطقة. ويتوقّع أن تقلل هذه المحطّة أيضاً من انبعاث ما يقارب 1.5 طن سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل إزالة أكثر من 300 ألف سيارة من الطريق.

أما المحطة الثانية التي سيتم بناؤها في مدينة العين، فستبلغ قدرتها المتوقعة ما يقارب 600 ألف طن من النفايات سنوياً، ومن المتوقع أن تنتج 60 ميجاواط كحد أقصى من الكهرباء سنوياً، ما يعادل توفير الطاقة الكهربائيّة ل​​15 ألف منزل في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتوقّع أن تقلل هذه المحطّة أيضاً من انبعاث ما يقارب المليون طن سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل إزالة أكثر من 200 ألف سيارة من الطريق.

وفي هذه المناسبة، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمؤسسة أبوظبي للطاقة: «يشكل توقيع مذكرة التفاهم خطوة مهمّة في إطار جهود إمارة أبوظبي الرامية إلى تحقيق «رؤية الإمارات 2021»، الهادفة إلى تحويل 75% من النفايات إلى طاقة بدلاً من طمرها. وستقلل المحطتان المقترحتان من تأثير النفايات على البيئة وصحة الإنسان، مما يساهم في تسريع مسيرة الاستدامة في قطاع المياه والكهرباء».

وبدوره، قال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «يسرنا التعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»؛ من أجل المساهمة في تعزيز البنية التحتية لتحويل النفايات إلى طاقة في أبوظبي».

من جهته، قال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات تدوير: «تتماشى هذه الاتفاقية مع جهود «تدوير» المستمرة نحو تشجيع الحلول الصديقة للبيئة والقابلة للتطبيق تجارياً؛ لمواجهة التحديات التي تفرضها معالجة كميات كبيرة من النفايات وتحويلها عن المطامر».