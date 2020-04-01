«صحة» تفعّل نظام الدفع لإجراء الفحص بمركز المسح في أبوظبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: رانيا الغزاوي



بدأت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أمس الثلاثاء، بتفعيل نظام التسجيل والدفع لإجراء فحص الكشف عن «كورونا» بمركز المسح في أبوظبي، عبر(تطبيق صحة)، وهو متاح للجميع، عبر الهواتف الذكية «أبل وأندرويد»، والأجهزة اللوحية عبر الإنترنت.

وأوضح سيف السكسك، مدير إدارة التطبيقات والتحول الرقمي في شركة «صحة»، في تصريح ل ”الخليج 365”، أن الأولوية في الحجز لمواعيد الفحص المباشرة تعطى للفئات المستهدفة منها الحوامل، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، وأصحاب الأمراض المزمنة، ومن لديهم أعراض الفيروس، عبر التطبيق ورقم الاستجابة8007171، كما يعفون من دفع مبلغ الفحص، مشيراً إلى أن عملية التسجيل لحجز موعد عبر التطبيق لا تستغرق أكثر من دقيقتين، يدخل المتعامل اسمه ورقم الهوية والبريد الإلكتروني، ورقم هاتفه، وبعد ذلك يتاح له اختيار اليوم والساعة التي تناسبه، وتصله رسالة تأكيد الموعد عبر الهاتف، لافتاً إلى سهولة التطبيق وأنه متاح بالعربية والإنجليزية.

وأشار إلى أن شركة «صحة»، أتاحت للمتعاملين الراغبين في إجراء فحص «كورونا»، الدفع الإلكتروني خلال إجراءات التسجيل عبر التطبيق أو إتمام التسجيل والدفع في موقع الفحص؛ حيث تم توفير جهاز متخصص للدفع في المركز يقوم من خلاله المراجع بتسديد 370 درهماً خلال عملية التسجيل؛ حيث لا يقبل استقبال المبلغ نقدي منعاً للتلامس، وبعد ذلك يستكمل المراجع عملية الفحص وأخذ المسحة.

وكشف عن أنه مع افتتاح مراكز المسح في إمارة أبوظبي التي من المقرر أن تكون مركزين في مدينة العين، ومركزين في منطقة الظفرة، ومركزين آخرين في مدينة أبوظبي، إضافة إلى مركز مدينة زايد الرياضية الذي افتتح مؤخراً بمجموع 7 مراكز في الإمارة، سيحدّث التطبيق؛ بحيث تظهر المراكز المتاحة ومواعيدها للمتعاملين لاختيار المكان الأنسب والأقرب لهم.

ونصح الراغبين في إجراء الفحص بالتوجه إلى هذه المراكز وعدم التوجه للمراكز الصحية والمستشفيات في إجراء وقائي، لمنع نشر العدوى.

وشهد مركز المسح في أبوظبي لليوم الثالث على التوالي من افتتاحه، إقبالاً مستمراً من أفراد المجتمع الذين حرصوا على إجراء الفحص، فيما بلغ عدد الفحوص التي أجريت لليوم الثاني أمس الأول الاثنين 683 فحصاً.