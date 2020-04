دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady المتأهلين لمسابقة Nikon Surf Photo of the Year 2020 لركوب الأمواج

أعلنت شركة نيكون بالشراكة مع Surfing Australia عن المتأهلين للتصفيات النهائية لمسابقة Nikon Surf Photo of the Year 2020 وهي مسابقة سنوية لـ ” أفضل صورة لركوب الأمواج التقطها مصور أسترالي”. © القيادي المتأهلين لمسابقة Nikon Surf Photo of the Year 2020 لركوب الأمواج

تم اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية من قبل لجنة مؤلفة من 10 حكام مرموقين

في عالم ركوب الامواج، وكانت المعايير الأربعة التي تم أخذها في الاعتبار

عند اختيار الصور هي:

– الابتكار والإبداع

– التأثير الدرامي والتأثير الحسي

– التفرد

في حين أنه من الممكن ان تحصل لقطة جميلة على تصنيف عالي في بعض المحاور

إلا أنها قد لا تحصل على تصنيف عالي من حيث الابتكار أو التفرد. * المتأهلين لجوائز Nikon Surf Photo of the Year 2020

– صورة Gergo Rugli | Warrior

– صورة | Portugal Sunset من إلتقاط المصور Peter 'JOLI' Wilson

– صوره | Duck Dive من إلتقاط المصور Matt Dunbar

– صورة | The Right من إلتقاط المصور Ren McGann

– صورة | Froth Monster من إلتقاط المصور Travis Johnson

– صوره | No Looking Back من إلتقاط المصور Peter Jovic

– صورة Jamie Scott | I can't hear you – Mick Corbett – The Right

– صورة | An unusual relationship من إلتقاط Tom Pearsall

– صوره | Cascade من إلتقاط المصور Ray Collins

– صورة | Jack in a Box من إلتقاط المصور Tom Pearsall

– صورة | The Big Bang من إلتقاط المصور Ray Collins

– صوره | Danny sunset stern من إلتقاط المصور Stu Gibson

– صورة | Empty من إلتقاط المصور Trent Slatter

– صورة Simon Punch | Breathing. Surfer Scott Whip Dennis

– صوره | Free Fall من إلتقاط المصور Ren McGann

– صورة | Gun Barrel Highway من إلتقاط المصور Peter Jovic

– صورة Jamie Scott | In the thick of it – Brad Norris – The Right

– صوره | David and Goliath من إلتقاط المصور Andrew Leach

– صورة | Flume من إلتقاط المصور Paul Smith

© alqiyady المتأهلين لمسابقة Nikon Surf Photo of the Year 2020 لركوب الأمواج

لمعرفة المزيد حول جوائز Nikon Surf Photo of the Year 2020

توجه إلى موقع نيكون أستراليا الخاص بهذه المسابقة…

