شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة اليمن لقطر: التاريخ لن يرحمكم.. توقفوا عن دعم سفك دماء اليمنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا وزير الإعلام اليمنى، الدكتور معمر الاريانى، قطر وقناة الجزيرة للتوقف عن دعم ميلشيا الحوثى، وأكد أن موقف الدوحة أصبح واضحا في التماهي مع المشروع الإيراني باليمن وأداته الحوثية التي ارتمت بدورها في أحضان الدوحة للحصول على الدعم والغطاء السياسي والإعلامي، لمراجعة سياساتها والنأي بنفسها عن مستنقع الدم اليمني الذي يوغل فيه ملالي إيران، فالتاريخ لن يرحم أحدا.

وأضاف الاريانى، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "يخطئ إخواننا في قطر أو غيرها إن اعتقدوا أنهم في منأى عن مشروع تصدير الثورة الخمينية والمخطط التوسعي الإيراني، ويخطئون في مضيهم لتحويل اليمن ساحة لتصفية الحسابات دون اعتبار للأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية الصعبة لبلد منهك لم يعد يحتمل المزيد من المغامرات".

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واتهم الأريانى قطر بدعم ميليشيا الحوثي سياسيا وإعلاميا. وقال إن قطر أصبح موقفها متماهيا مع المشروع الإيراني في اليمن، ميليشيا الحوثي ارتمت في أحضان الدوحة من أجل الدعم الإعلامي والسياسي، داعيا قطر لمراجعة سياستها تجاه اليمن.

ومن جهة أخرى، أكد أن ‏أن المليشيا الحوثية انقلبت على كل التفاهمات بإيعاز إيراني بدءاً من مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة ثم مشاورات جنيف وظهران الجنوب والكويت، وصولاً لاتفاق السويد، وأجهضت كل التنازلات التي قدمتها الحكومة لإنهاء الحرب وإحلال السلام وكل الجهود التي بذلها الأشقاء والاصدقاء لتؤكد بأنها عدو اليمنيين".

وأشار الأرياني إلى ‏أن الرئيس عبد ربه منصور هادى وضع مصلحة اليمنيين نصب عينيه وكان مبدأ الحوار هو نهجه منذ مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة، حرصاً على أن لا تراق قطرة دم، مؤكدا أن الحكومة انخرطت بجدية في كل الحوارات والمشاورات التي تمت برعاية اممية بهدف انهاء الحرب وإرساء السلام ووضع حد للازمة الإنسانية التي وصفت بالأكبر في تاريخ البشرية.