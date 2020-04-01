اخبار الخليج

موريتانيا تعلن تمديد الحجر الصحي للوافدين من الخارج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تعلن تمديد الحجر الصحي للوافدين من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت موريتانيا تمديد الحجر الصحي للوافدين من الخارج، وذكر بيان، فى ختام اجتماع ترأسه رئيس الوزراء الموريتانى المهندس إسماعيل ولد الشيخ سيديا، بثته الإذاعة الموريتانية، أنه تقرر تمديد مدة الحجر الصحي لألف ومائتين وواحد وثلاثين شخصا وصلوا موريتانيا من دول تفشى فيها المرض.

كما تقرر تحفيز الطواقم الطبية وقوات الأمن وإشراك المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات في عمليات التوعية، وتطبيق الصرامة في حظر كل أنواع التجمع و تقوية التنسيق بين كل الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال مكافحة انتشار الوباء وتخصيص طاقم صحي متكامل لمتابعة الأشخاص الموجودين تحت الحجر الصحي مع الجاهزية للتدخل بالإسعاف عند الاقتضاء.

وأضاف البيان، الذى صدر الثلاثاء، أنه تقرر افتتاح مستشفى جديد مجهز بمائة سرير خاص لحجز من يشتبه فيهم.

كانت موريتانيا قد شهدت الاثنين تسجيل أول وفاة بسبب "" لسيدة فرنسية كانت في الحجز الصحي وتوفيت في طريقها إلى المستشفى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موريتانيا تعلن تمديد الحجر الصحي للوافدين من الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا