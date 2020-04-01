شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسمح بعودة المغتربين لأرض الوطن رغم قيود كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الحكومة اللبنانية اليوم الثلاثاء على إجراء يسمح للمواطنين فى الخارج بالعودة رغم إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا بعد أن أثارت سياستها إزاء المغتربين انتقادات من الزعماء السياسيين.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه برى، أحد أقوى الشخصيات فى البلاد، هدد بسحب الدعم من الحكومة إذا لم تتحرك لإعادة اللبنانيين الذين تقطعت بهم السبل بالخارج فى وقت الوباء إلى الوطن.

وأغلق مطار بيروت أمام الرحلات الجوية منذ أسبوعين فى إطار الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس الذى أصاب حتى الآن 463 شخصا وتسبب فى 12 حالة وفاة.

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وأمرت الحكومة بفرض إجراءات العزل الشامل وحظر التجول ليلا حتى 12 أبريل فى بلد أدى فيه نقص الدولار إلى استنزاف الإمدادات الحيوية فى نظام الرعاية الصحية قبل شهور من تفشى المرض.

وتعهد رئيس الوزراء حسان دياب، الذى كانت حكومته تصارع بالفعل أمواج أزمة مالية عاتية قبل أن يضرب الفيروس ضربته، باتخاذ إجراءات حازمة لضمان عودة المغتربين بشكل آمن، حسبما قال مكتبه اليوم عقب جلسة لمجلس الوزراء.

وقال دياب إن الأوضاع لا تحتمل تحمل أى خطوة متعثرة. وأوضح "لا يسعنا المغامرة بطريقة غير مدروسة تنسف كل حالة الاحتواء التى نجحنا فيها حتى اليوم؛ فإن الوضع لا يحتمل خطوة ناقصة فى هذا الموضوع، ولا أحد من القوى السياسية يتحمل أن يُقال عنه إنه كان السبب فى انتشار الوباء فى البلاد وانهيار الوضع الصحى، كما حدث فى دول كبيرة".