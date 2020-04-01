شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن حزمة دعم اقتصادى للتخفيف من آثار إجراءات مواجهة كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد مجلس الوزراء الكويتى، توصيات اقتصادية، لضمان عدم تضرر المواطنين العاملين في القطاعات المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا، والمحافظة على الدعم اللازم للمحافظة على استقرار مستويات وأسعار السلع الغذائية والطبية في الأسواق المحلية.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية، أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، طارق المزرم، أن مجلس الوزراء قرر، تشكيل لجنة برئاسة محافظ البنك المركزي لوضع الركائز الأساسية لتحفيز الاقتصاد الوطني.

كما قرر المجلس، دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية ومساعدة الشركات في توفير السيولة اللازمة لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها. وأكد المجلس، حرصه على المال العام وترشيده، وضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين، وحماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ودعم وتسهيلات لدعم اصلاحات القطاع الوطنى.

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وكان قال مصدر حكومي كويتي لرويترز، إن التدخل الحكومي سيكون "محدودا لكنه فاعل ونوعي" لإنقاذ القطاعات الانتاجية والتشغيلية وإعادة تنشيط الاقتصاد، مشبها الوضع الحالي "بأيام الكوارث الطبيعية" التي تحتاج لتدخل حكومي لإنقاذ الاقتصاد. وأضاف أن القطاعات الأكثر تضررا بالكويت هي الطيران والنقل والضيافة والمطاعم والفنادق والسياحة والتجزئة والعقار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح المصدر أن القرارات الحكومية ستتضمن إعفاءات من رسوم وإيجارات حكومية وتسهيلات ائتمانية للمتضررين.

وأكد أنه وفى ظل هبوط أسعار النفط الحالية، فإن إقرار قانون الدين العام أصبح "أولوية حكومية وليس خيارا".