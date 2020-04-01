شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة نجران السعودية تقيم ثالث دوراتها المجتمعية عن بُعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بالمملكة العربية السعودية، ثالث دوراتها التدريبية المجتمعية عن بُعد بعنوان "فن التعامل مع الآخرين".

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، هدفت الدورة إلى إكساب المشاركين مهارات التعامل مع الآخرين من خلال تزويدهم بأهم المفاهيم المرتبطة بفنون التعامل مع الآخرين، والعمل على رفع كفاءتهم وفعاليتهم في مجال الاتصال والتعامل مع الآخرين من خلال التمارين العملية التطبيقية التي تصقل مهاراتهم وتنميها.

وتناولت الدورة التعريف بأساليب التعامل مع الطباع، والدوافع التي تحرك المسلم إلى حسن التعامل، والقواعد الثابتة في التعامل، وكذلك كيفية كسب الآخرين، والأدوات الأساسية للاستماع الفعّال.