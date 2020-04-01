شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى: تصعيد المليشيا الحوثية يؤكد عدم اكتراثها بالمعاناة الإنسانية لليمنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، أن تصعيد المليشيا الحوثية المتواصل يؤكد عدم اكتراثها بالمعاناة الإنسانية لليمنيين وجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام.

وقال الإريانى، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية، إن مليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران انقلبت على كل التفاهمات بإيعاز إيراني وأجهضت كل التنازلات التي قدمتها الحكومة لإنهاء الحرب وإحلال السلام وكل الجهود التي بذلها الأشقاء والأصدقاء لتؤكد بأنها عدو اليمنيين.

وأكد الإرياني، أن الحكومة اليمنية ‏رحبت ومعها تحالف دعم الشرعية بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف فوري لإطلاق النار فى اليمن وتوجيه الجهود لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".