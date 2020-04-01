شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تستدعى سفير فرنسا لديها للاحتجاج على تصريحات مسيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استدعت الخارجية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، سفير فرنسا بالجزائركزافيي دريانكور؛ احتجاجا على "التصريحات الكاذبة والقذف ضد الجزائر التي تمت بإحدى القنوات الفرنسية العامة مؤخرا".

وبحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم فإن وزير الشؤون الخارجية صبرى بوقادوم استدعى اليوم الثلاثاء، سفير فرنسا بالجزائر كزافيى دريانكور إثر التصريحات الكاذبة والبغيضة والقذف الذي طال الجزائر وسلطاتها في أحد الاستديوهات التابعة لقناة تلفزيونية عمومية فرنسية.

وأضاف البيان أن "وزير الشؤون الخارجية الذي طلب من سفير فرنسا بالجزائر نقل هذا الاحتجاج إلى أعلى السلطات في بلده، وتأسف لكون هذه القناة تصر على تشويه صورة الجزائر في الوقت الذي يجب أن تنصب كل الجهود على محاربة تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)".

وأشار البيان إلى أنه تم إبلاغ سفارة الجزائر بباريس برفع دعوى قضائية ضد هذه القناة التلفزيونية ومن أدلى بهذه التصريحات المشينة بحق الجزائر.