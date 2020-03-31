دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Vivo S6 5G ينطلق بكاميرة رباعية ومعالج Exynos 980 وسعر 380 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت Vivo اليوم عن هاتف Vivo S6 5G وهو أحدث إصدارات الشركة المتوسطة الذي يدعم الإتصال بشبكات 5G، وينطلق بكاميرة رباعية مع معالج Exynos 980، مع سعر يبدأ من 380 دولار، كما كشفت الشركة عن سماعة جديدة.

يأتي هاتف Vivo S6 5G بشاشة AMOLED بحجم 6.44 إنش، والتي تدعم جودة عرض Full HD بلس، كما يتميز الهاتف بنتوء القطرة للكاميرة الأمامية والذي يضم مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.08، كما تدعم الكاميرة الأمامية تصوير سيلفي في الإضاءة المنخفضة مع EIS.

كما يضم هاتف Vivo S6 5G معالج Exynos 980 الذي يدعم الإتصال بشبكات 5G SA وNSA، أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ويأتي بنظام تشغيل Android 10، مع واجهة Funtouch OS 10.

أيضاً يتميز هاتف Vivo S6 5G بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.79، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل بعدسات super macro تدعم تصوير من مسافة 4سم، أيضاً يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير portrait.

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هاتف Vivo S6 5G يأتي بتصميم منحني 3D من الفايبر polymer مما يدعم الهاتف بتصميم خفيف ونحيف، كما يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة في الشاشة، مع بطارية بقدرة 4500 mAh، ويدعم الشحن السريع بقدرة 18W.

كما يتميز هاتف Vivo S6 5G بقياسات 161.16 في 74.66 في 8.68 مم، مع وزن 181 جرام، ويضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، ويدعم تقنية البلوتوث 5.1، مع منفذ USB C، كما يتوفر هاتف Vivo S6 5G بألوان الأبيض، الأزرق، إلى جانب اللون الأسود، بسعر يبدأ من 380 دولار للنموذج المميز بسعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الأعلى بسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 423 دولار، ويتوفر الهاتف للحجز المسبق اليوم على أن ينطلق في السوق الصيني في 3 من أبريل.

يذكر أن شركة Vivo كشفت أيضاً عن سماعة جديدة تأتي بمحرك dynamic بحجم 11مم، وتتميز بتصميم من ألياف الكربون، وتأتي ميكروفون MEMS مدمج، كما تنطلق السماعة باثنان من الألوان بسعر 18 دولار.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Vivo S6 5G ينطلق بكاميرة رباعية ومعالج Exynos 980 وسعر 380 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.