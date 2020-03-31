المغرب.. 3 وفيات بكورونا ترفع الإجمالي إلى 33

الرباط/ تاج الدين العبدلاوي/ الخليج 365
ارتفعت وفيات فيروس "كورونا" في المغرب، الثلاثاء، إلى 36، بعد تسجيل 3 وفيات جديدة، وحصيلة الإصابات إلى 602.
جاء ذلك في تصريح صحفي لمحمد اليوبي، مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة.
وقال اليوبي إن المغرب سجل خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 28 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 602.
وأضاف أنه جرى تسجيل 10 حالات شفاء جديدة رفعت إجمالي المتعافين من المرض إلى 24.
وزاد موضحا أن متوسط معدل السن في صفوف الوفيات التي عرفتها البلاد هو 66 سنة، وأن عامل السن محدد رئيسي في وقوع الوفاة، خصوصا وأن 86 من الحالات التي توفيت كانت تعاني من أمراض مزمنة مثل الربو والسكري وأمراض القلب والشرايين.
وفي 3 مارس/ آذار الجاري، أعلنت الصحة المغربية، في بيان، تسجيل أول إصابة بالفيروس لمواطن مقيم بإيطاليا قدم إلى مدينة الدار البيضاء.
وإجمالًا، أصاب الفيروس أكثر من 828 ألفا في 201 دولة وإقليم، توفي منهم ما يزيد عن 40 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 174 ألفًا.
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