المغرب.. 3 وفيات بكورونا ترفع الإجمالي إلى 33

الرباط/ تاج الدين العبدلاوي/ الخليج 365



ارتفعت وفيات فيروس "كورونا" في المغرب، الثلاثاء، إلى 36، بعد تسجيل 3 وفيات جديدة، وحصيلة الإصابات إلى 602.



جاء ذلك في تصريح صحفي لمحمد اليوبي، مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة.



وقال اليوبي إن المغرب سجل خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 28 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 602.



وأضاف أنه جرى تسجيل 10 حالات شفاء جديدة رفعت إجمالي المتعافين من المرض إلى 24.



Advertisements

وزاد موضحا أن متوسط معدل السن في صفوف الوفيات التي عرفتها البلاد هو 66 سنة، وأن عامل السن محدد رئيسي في وقوع الوفاة، خصوصا وأن 86 من الحالات التي توفيت كانت تعاني من أمراض مزمنة مثل الربو والسكري وأمراض القلب والشرايين.



وفي 3 مارس/ آذار الجاري، أعلنت الصحة المغربية، في بيان، تسجيل أول إصابة بالفيروس لمواطن مقيم بإيطاليا قدم إلى مدينة الدار البيضاء.



وإجمالًا، أصاب الفيروس أكثر من 828 ألفا في 201 دولة وإقليم، توفي منهم ما يزيد عن 40 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 174 ألفًا.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.