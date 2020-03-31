تركيا توزع معدات "كورونا" على "نبع السلام"

شانلي أورفة/ الخليج 365
وزعت السلطات التركية، الثلاثاء، قفازات وكمّمات طبية ومنشورات توعوية حول فيروس كورونا، في مدينتي تل أبيض ورأس العين بمنطقة "نبع السلام" شمالي سوريا.
وأشار بيان صادر عن ولاية شانلي أورفة التركية، إلى الاستمرار في اتخاذ تدابير وقائية ضد كورونا في تل أبيض ورأس العين، بالتنسيق مع مركز الدعم والتنسيق التركي في سوريا.
وأوضح البيان، أنه في إطار التدابير الوقائية ضد الفيروس، قامت فرق المركز بمراقبة المحلات التجارية، المختصة في بيع المواد الغذائية والحلويات وغيرها، بالمنطقة.
وأضاف أن تلك الفرق وزعت في تل أبيض ورأس العين قفازات وكمّمات طبية، إضافةً إلى منشورات باللغة العربية، للتوعية حول فيروس كورونا.
وإجمالًا، أصاب الفيروس أكثر من 828 ألف شخص في 199 دولة وأقاليم، توفى منهم ما يزيد عن 40 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 174 ألفًا.وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.
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