الجزائر.. الجيش "جاهز" لخوض معركة "كورونا"

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

أعلنت قيادة الجيش الجزائري، الثلاثاء، استعدادها لدعم المنظومة الصحية في البلد، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، في حال تطلب الوضع ذلك.

جاء ذلك على لسان قائد الأركان بالنيابة، اللواء السعيد شنڤريحة، خلال زيارة للمنطقة العسكرية الأولى، وهي تضم محافظة البليدة جنوب العاصمة الجزائر، وتعد بؤرة الفيروس في البلد.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان: "شنقريحة تفقد الفوج 52 الطبي بالبويرة (تابع للمنطقة العسكرية)، ووقف على آخر الاستعدادات والتحضيرات التي تقوم بها كافة مكونات الفوج، تحسبًا للتدخل في أي وقت، لإسناد المنظومة الصحية الوطنية في هذا الظرف الصحي الاستثنائي".

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وأضافت أنه "عاين عن كثب مختلف التجهيزات الحديثة والوسائل الطبية التي يحوزها الفوج، على غرار المستشفى الميداني، القادر على التكفل بعدد معتبر من المصابين، في حال تطلب الوضع ذلك".

وقال الرئيس عبد المجيد تبون، في وقت سابق، إنه يمكن اللجوء إلى دعم الجيش، في حال استدعى الوضع الصحي، لمواجهة الفيروس.

وحتى مساء الثلاثاء، سجلت الجزائر 716 إصابة بكورونا، بينها 44 وفاة، فيما تعافت 37 حالة.

وإجمالًا، أصاب الفيروس أكثر من 828 ألف شخص في 199 دولة وأقاليم، توفى منهم ما يزيد عن 40 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 174 ألفًا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.