"الصليب الأحمر" يوصي إسرائيل بتقليص عدد الأسرى الفلسطينيين

غزة/محمد ماجد/ الخليج 365

أوصت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الثلاثاء، بتقليص أعداد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في ظل انتشار فيروس "كورونا".

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وقالت البيان: "يشكّل فيروس كورونا تحدياً كبيراً لسلطات الاحتجاز (إسرائيل)، ولكن واجباتها تجاه المحتجزين لا تزال قائمة رغم الصعوبات بسبب الأزمة الحالية".

وأضاف: "نصحنا سلطات الاحتجاز في إسرائيل والأراضي المحتلة بالنظر في تقليل عدد المحتجزين".

وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن رعاية المعتقلين في ظل تفشي جائحة كورونا، مشيرة إلى أنها "تتفهم قلق المعتقلين وعائلاتهم في ظل الأوضاع القائمة".

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وشددت على أن "مسؤولية اتخاذ التدابير المناسبة وضمان توفير العلاج في الوقت المناسب للمعتقلين، تقع على عاتق سلطات الاحتجاز".

كما لفتت إلى أنها تواصل زيارتها للسجون الإسرائيلية، بهدف ضمان رعاية المعتقلين الفلسطينيين.

والإثنين، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، بأن "سلطات الاحتلال أعلنت إصابة ثلاثة سجانين إسرائيليين بكورونا، وهما شرطيان في سجن عوفر، وآخر في سجن الرملة".

وباليوم نفسه، دعت فصائل فلسطينية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل وحماية المعتقلين بسجون إسرائيل، في ظل تفشي كورونا.

وتعتقل إسرائيل في سجونها 5000 فلسطيني، منهم 43 امرأة، و180 طفلاً، و700 مريض.‎

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