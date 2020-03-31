الجيش اليمني يحرز تقدماً جديداً في جبهة صرواح

حقق الجيش اليمني، مسنوداً بطيران التحالف لدعم الشرعية، تقدماً جديداً، اليوم الثلاثاء، في جبهة صرواح بين صنعاء ومأرب، وسط انهيار كبير في صفوف ميليشيات الحوثي.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش الوطني تمكنوا من تحرير عدد من المواقع المهمة في جبهة صرواح وصولاً إلى مشارف سوق صرواح، مؤكداً سقوط العديد من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح.

وأشار إلى أن التقدّم جاء بالتزامن مع معارك أخرى – لا تزال مستمرّة – يخوضها الجيش في منطقتي المشجح وهيلان غرب مأرب.

وأضاف المصدر أن المعارك التي تجري بمشاركة فاعلة لطيران تحالف دعم الشرعية ومدفعية الجيش الوطني، وكان لهما دور كبير في تدمير مواقع وتجمعات وتعزيزات للميليشيات وألحقت بها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأكد المصدر عزم الجيش الوطني على استكمال تحرير ما تبقى من محافظة مأرب والمضي نحو استعادة الدولة وتحقيق أمن واستقرار اليمن، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.