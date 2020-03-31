دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تسجل نمو في الإيرادات بنسبة 19% خلال 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت هواوي اليوم عن إرتفاع إيرادات الشركة السنوية بنسبة 19% خلال عام 2019، حيث إستطاعت الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 121.1 مليار دولار.

رغم إتجاه الكثير من توقعات محللي السوق في بداية 2019 إلى أن شركة هواوي ستواجه خسائر في الإيرادات وإنخفاض في المبيعات بعد غياب خدمات جوجل عن إصدارات الشركة من هواتفها الذكية وفرض الحظر والقيود من الإدارة الأمريكية على هواوي، إلا أن العملاق الصيني إستطاعت أن تحقق نمو في الإيرادات خلال 2019.

وفي تقرير نشر اليوم عبر Xinhua، كشف عن إرتفاع في إيرادات شركة هواوي السنوية بنسبة 19.1 % خلال 2019، وهو ما يصل إلى قيمة 121.1 مليار دولار.

Advertisements

كما أعلنت الشركة عن تسجيل صافي أرباح بقيمة 62.7 مليار يوان، أي بزيادة سنوية بنسبة 5.6% وإنخفاض سنوي مقارنة بزيادة نسبة الأرباح السنوية في 2018 بنسبة 25.1%.

ولقد ساهم قطاع المستهلكين في إيرادات هواوي بأكثر من نصف أرباح الشركة في 2019، أي بنمو سنوي بنسبة 34% أو ما يعادل قيمة 467.3 مليار يوان صيني، كما إستطاعت الشركة أن تسجل أرباح أيضاً في قطاعات النقل والشبكات.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تسجل نمو في الإيرادات بنسبة 19% خلال 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.