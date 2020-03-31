كورونا.. محكمة إسرائيلية ترفض إطلاق سراح السجناء فوق 60 عاما

زين خليل/الخليج 365-

رفضت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل)، الثلاثاء، التماسا تقدمت به جمعية حقوقية، طالبت فيه بإطلاق سراح السجناء الإسرائيليين، الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما خوفا من تفشي كورونا داخل السجون.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن المحكمة رفضت التماس جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" (مستقلة) بإطلاق سراح السجناء الإسرائيليين، البالغين 60 عاما فما أعلى.

وقالت الصحيفة إنه تقرر رفض الطلب بعد أن ردت مصلحة السجون على تلك المزاعم، وأوضحت بالتفصيل الخطوات التي اتخذتها لضمان سلامة السجناء الإسرائيليين.

ولم تشر الصحيفة إلى تلك الخطوات، إلا أن مصلحة السجون الإسرائيلية كانت قد أعلنت في 17 من مارس/آذار الجاري حظر الزيارات بالسجون أو لقاءات المحامين بالسجناء.

وفي 12 من الشهر ذاته أخلت إسرائيل سجن سهرونيم، قرب الحدود مع مصر، وأعلنت تخصيصه للسجناء المصابين بفيروس كورونا.

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وبحسب "يديعوت" تم وقتها نقل 200 سجين من "سهرونيم" إلى سجون أخرى في إسرائيل.

وحتى الآن، لم تعلن إسرائيل عن تسجيل إصابات بكورونا في صفوف السجناء.

إلا أن مصلحة السجون أعلنت، في وقت سابق الثلاثاء، عن إصابة سجّانين إسرائيليين بالوباء، أحدهما في سجن نيستان بالرملة (وسط)، والآخر في معتقل عوفر المخصص للأسرى الفلسطينيين غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما نقلته القناة السابعة الإسرائيلية.

وتعتقل إسرائيل في سجونها 5000 فلسطيني، منهم 43 امرأة، و180 طفلاً، و700 مريض، بحسب بيانات رسمية فلسطينية.‎

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، الثلاثاء، إصابة 4831 إسرائيليا بفيروس كورونا بينهم 83 في حالة صحية صعبة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.