لمواجهة كورونا.. السودان يتسلم 400 ألف كمامة من الصين

الخرطوم/ الخليج 365



تسلم السودان، الثلاثاء، 400 ألف كمامة طبية، كدعم أولي من الصين، في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا.



وسلم الكمامات الطبية، سفير الصين بالسودان، ما شين مين، لوزير شؤون مجلس الوزراء، عمر مانيس، وفق بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء، اطلعت عليه الخليج 365.



وأوضح مانيس أن "الدعم المقدم من الصين يدل على عمق الصداقة التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين".



وأضاف "العالم كله تابع بإعجاب مقدرة الصين على مجابهة الوباء لحماية شعبها وعكس تجربتها وقصة نجاحها إلى بقية شعوب العالم".



من جانبه، قال السفير الصيني إن "الوضع في بلادنا يتجه نحو التعافي التام من كورونا، والحياة عادت إلى طبيعتها، واستطاعت الدولة أن تعمل في وقت واحد لاحتواء الوباء، والدفع بعجلة الاقتصاد والتنمية الاجتماعية".



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وأضاف "تفشي وباء كورونا في أنحاء العالم يحتاج إلى التعاون الدولي لمجابهته".



وأعلن السودان، الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد إلى 7 إصابات.



وفجر الإثنين، سجلت السودان ثاني حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وفي 13 مارس/ آذار الجاري، أعلن السودان أول إصابة بالفيروس لخمسيني عائد من الإمارات، وذلك بعد يوم من وفاته.



وحتى عصر الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 804 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 39 ألفا، فيما تعافى نحو 172 ألفا.

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