تونس: الصين مستعدة لمساعدتنا في مكافحة كورونا

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

أعلنت تونس، الثلاثاء، تأكيد الصين استعدادها لتوفير الوسائل المالية ومستلزمات الوقاية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك في رسالة خطية بعث بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى نظيره التونسي قيس سعيد.

ووفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية، أعرب الرئيس الصيني عن استعداد بلاده لتقاسم خبراتها مع تونس في ما يتعلق بمكافحة الوباء.

كما أكد أيضا استعداد بلاده لمنح تونس تسهيلات في الدفع، حال رغبت في اقتناء معدات طبية لمقاومة كورونا، مشددا على أن الهدف من كل ذلك هو حماية أمن وصحة الشعبين التونسي والصيني.

وأعرب الرئيس الصيني عن شكره لموقف سعيّد وتضامنه مع الصين في مقاومتها لهذا الوباء، وذلك منذ الساعات الأولى لتفشي الفيروس في بلاده.

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ولفت "جين بينغ" إلى أن الأوضاع حاليا داخل الصين بدأت تتحسن في ما يتعلق بالوقاية من هذا الفيروس والحد من انتشاره، وبخصوص استعادة نسق الإنتاج.

وأشار إلى أن الصين ستواصل تعزيز إجراءات الوقاية والمراقبة كما فعلت منذ البداية، حتى تكسب هذه المعركة نهائيا في أقرب وقت ممكن.

والسبت، تلقت تونس معدات طبية من الصين، في إطار دعمها لمكافحة الفيروس.

وأعلنت الصحة التونسية، فجر الثلاثاء، أن عدد الإصابات بكورونا بلغ 362 حالة بعد تسجيل 50 إصابة جديدة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 10.

وحتى عصر الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 804 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 39 ألفا، فيما تعافى نحو 172 ألفا.

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