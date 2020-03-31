تركيا تنقذ 9 طالبي لجوء سوريين قبالة سواحل "آيدن"

آيدن/ فيردي أوزون/ الخليج 365

أنقذت فرق خفر السواحل التركية، 9 طالبي لجوء سوريين كانوا عالقين وسط بحر إيجة، قبالة سواحل ولاية آيدن، غربي البلاد.

وأفاد بيان صادر عن قيادة خفر السواحل، الثلاثاء، أن طالبي لجوء كانوا على متن قارب قبالة سواحل منطقة "تك آغج بورنو"، التابعة لولاية آيدن، بعدما دفعت فرق خفر السواحل اليوناني زورقهم إلى المياه الإقليمية التركية.

وأشار البيان إلى أن فرق خفر السواحل أنقذت 9 طالبي لجوء، بينهم 3 أطفال جميعهم يحملون الجنسية السورية.

وذكر البيان أن فرق خفر السواحل سلمت طالبي اللجوء إلى إدارة الهجرة في الولاية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.