أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الثلاثاء، مقتل 3 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، في ضربة جوية شنتها مروحيات عسكرية في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "مروحيات عسكرية عراقية شنت ضربة جوية على أهداف لتنظيم داعش في منطقة الثرثار الصحراوية جنوبي محافظة صلاح الدين".
وأضافت: "الضربة الجوية أسفرت عن مقتل 3 من عناصر تنظيم داعش، وتدمير مركبة نوع "بيك آب" فضلاً عن موقعيْ تجمّع".
وأشارت الوزارة إلى أن المروحيات العسكرية كانت تقدم الإسناد الجوي لقوات الجيش، خلال حملة تمشيط في المنطقة الصحراوية جنوبي صلاح الدين بحثاً عن فلول "داعش".
وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه أنهم من "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية، وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".
وفي 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق.. مقتل 3 من "داعش" في غارة جوية بـ"صلاح الدين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.