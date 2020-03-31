18 مبنى مدرسياً دعماً من #تعليم_عسير لـ #الصحة

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أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير تجهيز وتسليم لجنة إدارة الأزمة في إمارة المنطقة 18 مبنى مدرسيا ، ووضعتها تحت تصرف وزارة الصحة لمواجهة فيروس “كورونا – كوفيد 19 ” .
وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني ، أن ذلك يأتي امتثالًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – ، واستجابة لتوجيه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ، ووفق خطة اللجنة الرئيسة المشكلة من سمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال ، واستشعارا للمسؤولية الاجتماعية في مثل هذه الظروف.
وأشار الجوني إلى أنه تم في وقت سابق تشكيل فريق عمل بإشراف المساعد للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة ، لحصر المباني المؤهلة ، مؤكدا أن الفريق أتم تجهيز المدارس المختارة موزعة على القطاعات ، بالإضافة إلى تكليف18 منسقا في حالة تواصل دائم لتلك المقرات ، وتسليمها للجنة إدارة الأزمة ، وتشكيل فرق عمل تضم 12 عضوا للعمل في الحالات الطارئة من إدارة الأمن والسلامة ، وأخرى تطوعية لمساندة الجهات الحكومية في المنطقة في إطار التعليمات المنظمة لذلك .
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