شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجئ من «التعليم» بشأن حركة النقل الخارجي للمعلمين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل حركة النقل الخارجي لهذا العام حتى إشعار آخر؛ نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة في مواجهة فيروس كورونا.
وأوضحت الوزارة في بيان لهان أن القرار يرجع أيضاً لعدم استكمال التنسيق مع وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق للمتطلبات اللازمة والحتمية لخطط وبرامج التوظيف للعام الدراسي المقبل.
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