الداخلية: الخروج في غير أوقات البرنامج الوطني للتعقيم لا يحتاج إلى تصريح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

أكد العميد عبد العزيز الأحمد نائب مدير عام الشرطة الجنائية في وزارة الداخلية أن خروج الأفراد وتنقلهم في غير أوقات البرنامج الوطني للتعقيم ( من 8 مساء إلى 6 صباحاً حتى يوم 5 إبريل المقبل ) لا يحتاج إلى تصريح مشيراً إلى وجود تنسيق بين وزارة الداخلية والنيابة العامة بشأن إجراءات ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات حفاظاً على سلامة الجميع والتي تشمل أن لا يكون الخروج من المنازل دون مقتضى أو ضرورة أو لغير دواعي العمل أو لشراء الحاجات الأساسية لتجنب المخالفات الواردة في اللائحة المحدثة لغرامات المخالفات التي أصدرها النائب العام، مع ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي في منافذ المواد الغذائية.

وقال إن صحة المواطنين والمقيمين والزائرين أولوية قصوى وجميع الإجراءات التي نتخذها خلال هذه الفترة مهمة للغاية، مضيفاً أن دور وزارة الداخلية هو متابعة الحركة المرورية وتوجيه الجمهور للالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية وتسجيل جميع المخالفات والتجاوزات المرتكبة ورصد الملاحظات في هذا السياق خلال فترة تفعيل التدابير.

وطالب بتضافر جميع جهود فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين وزائرين خلال هذه الفترة قائلاً: نتمنى ألا نصل لمرحلة فرض العقوبات والغرامات لأن لدينا مجتمعاً واعياً، وفي حال حدوث التجاوزات سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة ومنها الحبس والغرامة.