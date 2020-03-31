السعودية تعلن تسجيل 110 إصابات جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا هي: 108 حالات مخالطة، وحالتان متعلقتان بالسفر، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1563 إصابة مؤكدة، غالبيتها مستقرة، كما سجلت حالتي وفاة لمقيمين في المدينة المنورة، ليصل العدد إلى 10 وفيات.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحافي اليومي أن أغلب المصابين في وضع مطمئن ومستقر، باستثناء 31 في حالة حرجة، وأفاد بتسجيل 33 إصابة في الرياض، و29 في جدة، و20 في مكة المكرمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إنه يوجد 22 ألف شخص في الحجر الصحي والعزل المنزلي؛ 50 في المائة منهم تم التأكد من سلامتهم.

كما أعلن عن شفاء 50 حالة من فيروس كورونا، ليصبح عدد المتعافين في المملكة 165 حالة.

كما ذكّر المتحدث باسم وزارة الصحة بضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل ومنع التجول والاختلاط، والعناية بالنظافة الشخصية، والمثابرة على غسل الأيدي باستمرار.

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ودعا المواطنين إلى الاستفادة من "خدمة التقييم الذاتي" في خدمة "موعد" التي تقدمها وزارة الصحة.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ أن الأمن لديه خلية أزمة تعمل على مدار الساعة لدراسة طلبات التنقل وحاجاتها، وأن التعامل مع طلبات التنقل بين المدن وفق أولوية الحالات. وأشاد العقيد الشويرخ بالتعاون الكبير في الأحياء الخاضعة للحجر الصحي في مكة المكرمة.

وكشف عبد الرحمن الحسين، المتحدث باسم وزارة التجارة السعودية، عن تحرير أكثر من 1300 مخالفة رفع أسعار، كما أعلن عن ترخيص 20 تطبيقاً لتوصيل الطلبات والبضائع للعملاء في منازلهم، ناصحاً باختيار فترة الصباح من الساعة الـ6 إلى الـ11 ما قبل الظهر للتسوق، تلافياً للازدحام وابتعاداً عن التجمعات.

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