شكرا لقرائتكم خبر عن تونسى يهاجم مجموعة من المارة فى ألمانيا بسلاح أبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم شاب تونسى عدداً من المارة في مدينة أوجسبورج الألمانية بساطور، وأصاب واحداً منهم بجراح، كما أحدث تلفيات وأضرار بحافلة نقل عام في المدينة، تمّ القبض على المهاجم المشتبه به ويتم التحقيق معه حالياً.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية،إن الرجل البالغ من العمر 27 عاماً هاجم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء امرأة ورجلاً، مسبباً جروحاً متوسطة للرجل، كما أحدث تلفيات في إحدى الحافلات العامة بالساطور، كما هاجم سيارة كانت تجلس فيها امرأة أخرى.

وبحسب البيانات، تم القبض على المشتبه به، وهو يحمل الجنسية التونسية، في الحي الجامعي بمدينة أوجسبورج جنوبي ألمانيا.

وتحقق الشرطة الجنائية في دوافع الجريمة في كافة الاتجاهات، فيما يتوقع عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الشرطة والادعاء العام في أوجسبورج بحسب صحيفة اوجسبورج الألمانية المحلية.

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من جهتها، أفادت صحيفة بيلد الألمانية، أنه ووفق تقديرات أولية تمّ "استبعاد خلفية إرهابية" كدافع محتمل للجريمة.

قال مكتب العمل الاتحادي اليوم الثلاثاء إن معدل البطالة في ألمانيا ارتفع قليلا في مارس لكنه حذر من أن ذلك لا يعكس تفاقم أزمة تفشي فيروس كورونا وأثرها على سوق العمل إذ أن البيانات تتضمن أرقاما حتى 12 مارس فقط.

وأظهرت بيانات من مكتب العمل أن عدد العاطلين عن العمل زاد بمقدار ألف شخص إلى 2.267 مليون في ظل التعديل في ضوء العوامل الموسمية، يأتي ذلك مقارنة مع متوسط توقعات استطلاع أجرته رويترز لارتفاع قدره 29 ألفا.

وظل معدل البطالة عند 5% دون تغيير