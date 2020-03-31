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فيديو الجيش الليبى يسقط طائرة تركية بدون طيار فى طرابلس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الجيش الليبى انتصاراته، فبعد إعلانه قبل ساعات، إسقاط طائرة مسيرة تركية عقب استهدافها من قبل منصات الدفاع الجوى، أعلنت مصادر عسكرية ليبية إسقاط طائرة مسيرة من نوع "بيرقدار"، بعدما حاولت الإغارة على مواقع بمنطقة الكسارات غرب العاصمة، لترتفع الحصيلة إلى إسقاط طائرتين خلال 12 ساعة.

 

وقال أبوبكر أدويهش المسئول الإعلامى لقوة الاحتياط فى الجيش الوطنى الليبى، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية اليوم الثلاثاء، "تمكنت وحداتنا من إسقاط طائرة مسيرة من نوع بيرقدار حاولت الإغارة على مواقعنا بمنطقة الكسارات بورشفانة"، غرب طرابلس.

 

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وأوضح أدويهش، أن وحدات الدفاع الجوى تمكنت من إسقاط الطائرة باستخدام مدفع م ط 14.5، وذلك قبل أن تحقق الأهداف التى أقلعت من أجل تنفيذها.

 

وكان الجيش الوطنى الليبى، أعلن قبل ساعات، إسقاط طائرة مسيرة تركية عقب استهدافها من قبل منصات الدفاع الجوى،  وقال الجيش، فى بيان، إن المسيرة التركية أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية، وتم إسقاطها جنوب العاصمة طرابلس.

 

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