شكرا لقرائتكم خبر عن فتيات الأسرة الحاكمة بالكويت يشاركن فى مواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشاركة فتيات من العائلة الحاكمة في الكويت بالأعمال التطوعية لمواجهة فيروس كورونا.

ويظهر الفيديو الفتيات أثناء مباشرتهن لعملهن التطوعي وتوزيع المساعدات ضمن فريق تطوعي من جمعية الهلال الأحمر الكويتي، التي تشارك بتقديم مختلف المستلزمات للمحتاجين في ظل الظروف غير العادية التي تمر بها البلد في ظل انتشار فيروس كورونا.

وبعد مطالبة صاحب الفيديو من التعريف بأنفسهن، اتضح أنهن من بنات آل الصباح، وواحدة منهن هي ابنة الشيخ محمد الخالد وزير الداخلية الأسبق.

Advertisements

وأبدت المتطوعات سعادتهن بهذا العمل التطوعي وعدم تخوفهن من الفيروس المنتشر، مؤكدات أنهن يقصدن مساعدة المحتاجين في هذه الظروف.