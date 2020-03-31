شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تقرر تأجيل دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية تأجيل دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز في خبر عاجل لها

وفى وقت سابق أعلنت الجزائر، امس الاثنين، وفاة رئيس قسم الجراحة بمستشفى "فرانز فانون" الجامعى فى ولاية البليدة، البروفيسور أحمد المهدي، متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا"، بعد انتقال العدوى إليه من أحد المرضى المقيمين بالمستشفى.

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ووفقا لما نشر على موقع قناة "العربية"، هذه أول وفاة بفيروس كورونا تسجل فى الإطار الطبّى الجزائري، حيث أكد المستشفى فى بيان أن "أسرة الجراحة الجزائرية فى حالة حداد، إثر رحيل البروفيسور سى أحمد مهدي"، والذى يعدّ من أشهر وأبرز الأطباء الجراحين فى البلاد.

وقدم رئيس الوزراء الجزائرى عبدالعزيز جراد، تعازى الحكومة والرئاسة إلى كافة الأطباء وإلى عائلة الطبيب المتوفى، وإلى كل عائلات ضحايا فيروس "كورونا"، وأثنى خلال زيارته، اليوم الاثنين، إلى ولاية البليدة، بؤرة تفشى الفيروس بالجزائر، على التضحيات التى يقدمها الإطار الطبى وكافة العاملين فى المجال الصحي، للحد من انتشار هذا الوباء والدفاع عن صحة المواطنين، متعهداً بتوفير كافة المستلزمات الوقائية والطبية لحمايتهم.