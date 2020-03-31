شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى سلطنة عمان لـ 192 بعد تسجيل 13 حالة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل (13) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصبح العدد الكلى للحالات المسجلة فى السلطنة (192) حالة، وأكدت وزارة الصحة - وفق وكالة الأنباء العمانية - اليوم الثلاثاء تماثل (34) حالة للشفاء.

وتهيب الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات.

وضمن الجهود الاحترازية التى تقوم بها سلطنة عُمان للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد، وجهت وزارة الصحة العُمانية مصانع الأدوية المحلية لتغطية أي نقص في الأدوية الأساسية وغيرها، وحفظ مخزون كاف من المواد الخام خلال الفترة القادمة، كما تم التأكيد على تسريع عملية الإفراج عن الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة للمواد الخام الخاصة بتصنيعها، على أن تقوم الشركات الموردة من جانبها باستيراد كميات إضافية تتناسب مع الاستهلاك المحلي.

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وأشار بيان من سفارة سلطنة عمان بالقاهرة، إلى اعلان وزارة التجارة والصناعة العُمانية أن أسواق السلطنة لم تسجل أي عجز في المواد الغذائية، وأن المحلات والشركات التجارية والمخازن والمصانع الوطنية تعمل بصورة إيجابية وتتوفر لديها مخزونات من البضائع الكافية، مؤكدة أهمية أن يطبق المستهلكون سياسة الاستهلاك الرشيد وعدم التخزين فوق الحاجة، لأن الجميع في وقت استثنائي، ولابد للجميع أن يكون على دراية كافية بثقافة الاستهلاك.

كما استمرت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بالسلطنة فى تنفيذ عمليات التطهير بمختلف المحافظات وتعقيم الطرق والتفتيش على المنشآت التجارية والغذائية.