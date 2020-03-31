كورونا.. حالتا وفاة في السعودية وواحدة بالإمارات

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت كل من السعودية والإمارات، ارتفاع وفيات وإصابات فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وفق بيانات رسمية.

وسجلت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، وفاة مصابين اثنين وإصابة 110 أشخاص جدد بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10 والإصابات إلى 1563.

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 33 إصابة في الرياض و29 في جدة، و20 في مكة، والبقية في مناطق متفرقة من المملكة.

كما أشار إلى تسجيل حالتي وفاة لمقيمين في المدينة، ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 10 وتعافي 50 حالة جديدة لتبلغ الحالات المتعافية 165 حالة.

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وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت السلطات السعودية أنها ستقوم بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل حالة وفاة جديدة مصابة بكورونا ليصبح إجمالي عدد الوفيات بسبب كوورنا في البلاد 6.

وكشفت الوزارة في بيان، تسجيلها 53 حالة جديدة وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها بالمرض 664 حالة.

وأشارت الصحة الإماراتية إلى أن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة لمخالطين مصابين سابقين وعائدين من السفر من بلدان مصابة.

وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 800 ألف شخص بالعالم، توفي منهم أكثر من 38 ألفا، فيما تعافى نحو 170 ألفا.

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