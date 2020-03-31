"التعاون الإسلامي" تدعو الأطراف الأفغانية إلى وقف لإطلاق النار

أنقرة – كابل/الخليج 365

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، أطراف النزاع في أفغانستان، إلى تأمين وقف دائم لإطلاق النار، ومكافحة مشتركة ضد فيروس "كورونا" المستجد.

وشدد في بيان صادر عنه، على ضرورة الحوار بين الأطراف الأفغانية للتوصل إلى سلام وتوافق شامل ضمن إطار عملية السلام في البلاد.

وتعاني أفغانستان من حرب مستمرة منذ أكتوبر/ تشرين أول 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن، بحكم طالبان، لارتباطها بتنظيم "القاعدة"، الذي تبنى هجمات في الولايات المتحدة، يوم 11 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.

ولا تزال عملية السلام الأفغانية الهشة التي توصلت إليها طالبان وواشنطن في قطر، الشهر الماضي، تواجه جموداً مع استمرار الخلافات بين حكومة كابل وطالبان بشأن تبادل السجناء بين الجانبين.

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في سياق آخر، دعا العثيمين، جميع الأطراف في أفغانستان، إلى الانخراط في وحدة وطنية ودعم التدابير المتعلقة بمواجهة انتشار "كورونا."

كما نشرت "التعاون الإسلامي"، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، مقطعاً مصوراً يتضمن رسائل الممثل الخاص للمنظمة في أفغانستان السفير حسين عوني بوتسالي، والمراقبة الدائمة لـ "التعاون الإسلامي" لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نسيمة باغلي، والمراقب الدائم للمنظمة لدى مكتب الأمم المتحدة بنيويورك، أغشين مدهييف، والتي تشدد على ضرورة التزام المنازل خلال المرحلة الراهنة، بسبب "كورونا".

هذا وبلغت إصابات "كورونا" في أفغانستان 174 شخصاً حتى الآن.

وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 800 ألف بالعالم، توفي منهم أكثر من 38 ألفا، فيما تعافى نحو 170 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.