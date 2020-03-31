مقتل مدني وإصابة 4 بقصف لمليشيا حفتر على طرابلس

وليد عبد الله/ الخليج 365

قتل مدني، وأصيب 4 آخرون بينهم طفل، الثلاثاء، إثر استهداف حيين سكنيين في العاصمة الليبية طرابلس، بقذائف أطلقتها مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وفي تصريح للأناضول، قال مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، إن "قصفا بقذائف صاروخية استهدف حيا سكنيا بمنطقة قرقارش المكتظة بالسكان"، غربي طرابلس.

وأضاف المجعي أن سقوط القذائف التي أطلقتها مليشيا حفتر أسفر عن قتيل وجريحين، مشيرا أن تلك الحصيلة مرشحة للارتفاع.

من جانبه، أعلن المجلس البلدي في منطقة "أبوسليم" جنوبي طرابلس، إصابة مدنيين، أحدهما طفل، إثر سقوط قذائف أطلقتها ميليشيات حفتر.

Advertisements

وأضاف المجلس البلدي في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، أن القصف تسبب في خسائر كبيرة بالممتلكات الخاصة والعامة.‎

ورغم إعلانها، في 21 مارس/ آذار الجاري، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أن مليشيا حفتر، تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة.

وردا على ذلك، أطلقت حكومة "الوفاق"، المعترف بها دوليا، عملية "عاصفة السلام" العسكرية، الأربعاء الماضي.

وتنتهك قوات حفتر، بوتيرة يومية، وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على طرابلس، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.