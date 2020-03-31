طرابلس ترصد مسار طائرتين عسكريتين من الإمارات نحو الشرق الليبي

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الثلاثاء، رصد وصول طائرتي شحن عسكريتين، قادمتين من العاصمة الإماراتية أبوظبي، إلى إحدى القواعد بمدينة المرج (شرق)، الخاضعة لسيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ووفق بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، فإن "برنامج تتبُّع حركة الملاحة الجوية، رصد صباح الثلاثاء، تسجيل رحلتين لطائرتي شحن عسكريتين من قاعدة سويحان العسكرية الجوية في أبوظبي، إلى قاعدة الخادم الجوية الإماراتية جنوب المرج".

وأورد المركز بيانات تسجيل الطائرتين، مشيرا إلى أن رصدهما يأتي "بعد يومين من رصد 3 رحلات لطائرات شحن عسكرية، على نفس المسار من أبوظبي إلى المرج" شرقي ليبيا.

والسبت، أعلنت حكومة الوفاق رصدها وصول 3 طائرات شحن عسكرية قادمة من الإمارات، إلى إحدى القواعد بمدينة المرج.

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وسبق أن أعلنت القوات الحكومية رصد رحلات طيران شحن عسكرية أجنبية عديدة، دخلت المجال الجوي الليبي وهبطت في قواعد عسكرية تحت سيطرة مليشيات حفتر.

وتأتي هذه الشحنات العسكرية في وقت تشهد فيه المعارك تصاعدا، على خلفية استمرار مليشيات حفتر باستهداف المدنيين بضواحي العاصمة طرابلس، ما دفع قوات الوفاق لإطلاق عملية "عاصفة السلام" لردعه.



ورغم إعلان مليشيات حفتر، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أنها تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة في طرابلس.

وحتى مساء الأحد، بلغ عدد المصابين بالفيروس في البلاد 8، بحسب بيانات حكومة الوفاق.



كما تنتهك مليشيات حفتر، بوتيرة يومية، وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على طرابلس، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019.

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