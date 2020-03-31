مصادر قضائية: كورونا يتسبب بإخلاء سبيل 300 سجين في الكويت

الكويت / الخليج 365

أصدرت محكمة استئناف كويتية، الثلاثاء، قرارا بإخلاء سبيل 300 سجين في قضايا جنائية، "حرصا على سلامتهم من فيروس كورونا"، وفق مصادر قضائية.

وفي تصريحات منفصلة للأناضول، قالت المصادر إن القرارات تضمنت وقف تنفيذ العقوبة لأحكام حبس، وتداخل عقوبات بين عدة قضايا جنائية.

وأضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر أسمائها، كونها غير مخولة بالتصريح للإعلام، أن القرار شمل مسجونين كويتيين ووافدين و"بدون" (لا يحملون جنسية).



وأوضحت أن القرار يأتي لتخفيف أعداد المحبوسين بالسجن المركزي في الظروف الحالية، وحرصا على سلامتهم من كورونا.



كما أشارت إلى أن القرار يأتي في سياق إعلان النائب العام، المستشار ضرار العسعوسي، الإفراج عن السجناء في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضها وباء كورونا، ممن تتعلق ملفاتهم بتداخل العقوبات أو وقف تنفيذها.



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وأوضحت أن تداخل العقوبات يعني أن يكون السجين محكوما في قضيتين مختلفتين، ويقضي عقوبة السجن في إحداهما، فيقدم طلبا بدمج العقوبتين.



ووفق المصادر نفسها، فإن السجناء الـ300 تقدموا بطلبات مسبقة للمحكمة، وافقت عليها الأخيرة جميعا، لافتة إلى أن محكمة الاستئناف حددت الأربعاء والخميس، موعدا لانعقاد جلسات الجنايات للنظر في قضايا متهمين آخرين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 23 إصابة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 289، فيما شفيت حالة واحدة رفعت عدد المتعافين إلى 73.

وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب الفيروس قرابة 800 ألف حول العالم، توفي منهم نحو 39 ألفا، فيما تعافى حوالي 170 ألفا.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة بإجمالي عدد الإصابات.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.